Vi på Delta Consulting har nu fått äran att hjälpa vår kund som är ett hållbart och progressivt modeföretag att rekrytera en senior redovisningsekonom!Vår kundKontoret är beläget i naturnära och öppna lokaler på Söderort. Företaget har stark omtanke för sina kunder, anställda och vår planet. Här finner du kollegor med engagemang, som brinner för hållbarhet och att göra ett positivt avtryck på världen. Det är en brokig skara, där olika professioner samarbetar och skapar värde. Hos vår kund blir du en respekterad medarbetare och får ta del i gemenskapen på kontoret från dag ett. Du kommer ansluta till ett kontor som värdesätter mjuka värden, god stämning och gemenskap och därtill bra förmåner. Här kommer du utvecklas i din roll som redovisningsekonom och samtidigt lära känna härliga medarbetare under humana förhållanden.Arbetsbelastningen för rollen är generöst anpassad så att det finns utrymme för lärande och utveckling.Start för tjänst är omgående2021-01-15Vi söker dig som har minst 4 - 5 års erfarenhet av ekonomi och kan hela redovisningskedjan fram till månadsbokslut. Du är självgående inom löpande bokföring, momsdeklarationer, kontoavstämningar, betalningar samt kund - och leverantörsreskontra, lagerredovisning samt löner. Du har goda kunskaper i Excel och är en skicklig datoranvändare. Du är noggrann och är stolt över kvalitén på din insats. I rollen som senior redovisningsekonom får du ett naturligt ansvar att delegera/ arbetsfördela uppgifter till de mer juniora kollegorna. På kontoret bidrar du till arbetsglädje för dina kollegor och du tycker om att arbeta i ett team. Du är en prestigelös lagspelare som motiveras av att hjälpa dina kollegor.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Löpande bokföringIn- och utbetalningarLeverantörsreskontraKundreskontraMomsdeklarationerKontoavstämningarLagerredovisningMånadsbokslutLönerSkallkrav:Minst 4 - 5 års erfarenhet som redovisningsekonomSjälvständigt månadsbokslutErfarenhet av lagerredovisningMeriterande:Arbetat med hela redovisningskedjan, till och med årsredovisningErfarenhet från modebranschenErfarenhet från detaljhandelnTidigare arbetat som redovisningskonsultTidigare haft personalansvarLåter det intressant?Tveka inte att skicka in din ansökan via vår hemsida. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten tillsättas innan annonsen har löpt ut.Titta även på andra tjänster som vi har på vår karriärsida!careers.deltaconsulting.se ( https://careers.deltaconsulting.se/) Vid frågor, kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se eller 070-402 84 22.Välkommen med din ansökan!Om Delta ConsultingVi på Delta Consulting är specialister på ekonomipersonal. Vår vision är att skapa en helt ny standard.Vi jobbar dagligen med att skapa möten mellan ekonomer och företag där ekonomer jobbar. I vårt arbete hjälper vi våra kandidater att ta nästa steg i karriären samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta rätt person. Vi förmedlar både permanenta anställningar och temporära anställningar i form av uthyrning och interim.Vår verksamhet styrs av våra tre ledord: noggrannhet, långsiktighet och positiv förändring. Oavsett om du är i början av din karriär eller en erfaren CFO är vi din självklara samarbetspartner när det är dags för en ny utmaning.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-04