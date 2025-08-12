Senior React-utvecklare - Malmö
2025-08-12
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag.
För en kunds räkning söker vi nu React-utvecklare. Vår kund är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Företaget hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vår kund är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Malmö. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du har:
Minst 3 års erfarenhet inom React
Djupgående kunskap inom JavaScript samt erfarenhet i HTML5 och CSS och med förkärlek för react.js.
Meriterande:
Erfarenhet av REST
Programmering med Python eller Scala
Arbetat med Play framework eller liknande
Erfarenhet av GIS, Geographical Data och Toolkits som JTS, ArcGIS, QGIS, OpenJump etc.
Vår kund erbjuder dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över. Du erbjuds bra arbetsvillkor, pension och friskvårdsbidrag.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "Senior React-utvecklare - Malmö" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
E-post: info@modernera.se
Detta är ett heltidsjobb.
211 16 MALMÖ
