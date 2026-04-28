Senior Rådgivare Inom Redovisning
Vill du arbeta kundnära med kvalificerad redovisning och rådgivning i en organisation med stark kompetensbredd och tydligt företagarfokus?
Nu söker vi en Rådgivare inom redovisning till en etablerad aktör inom ekonomi- och rådgivningstjänster.Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Bolaget är en etablerad rådgivningspartner till företagare och entreprenörer med fokus på ekonomi och redovisning. Med en bred kompetens inom redovisning, bokslut, deklarationer och affärsnära rådgivning stöttar verksamheten företag genom hela deras utvecklingsresa - från vardagens löpande ekonomi till mer strategiska beslut.
Organisationen präglas av hög kompetens, ett starkt kundfokus och ett tydligt kvalitetsdriv. Arbetet sker i nära samarbete mellan kollegor, där kunskapsdelning och gemensamt ansvar är centrala delar av kulturen. Digitala arbetssätt och effektiva processer är en naturlig del av verksamheten, vilket skapar utrymme för mer värdeskapande rådgivning och långsiktiga kundrelationer.
Här erbjuds en professionell miljö där engagemang, utveckling och arbetsglädje går hand i hand. Medarbetare ges goda möjligheter att växa i sina roller och ta ansvar, samtidigt som balans mellan arbete och privatliv värdesätts.Arbetsuppgifter
I rollen som Rådgivare arbetar du nära kunderna och bidrar med proaktiv rådgivning som gör verklig skillnad i deras verksamhet. Du blir en viktig del av ett erfaret och engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i centrum.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Bokslut, deklarationer, ekonomistyrning och skatterådgivning
• Löpande redovisning, med möjlighet att anpassa uppdragsfördelningen efter kundernas och teamets behov
• Kund- och uppdragsansvar där du leder och kvalitetssäkrar leveranser tillsammans med kollegor
• Handledning och stöd till mer juniora kollegor
• Aktivt bidrag till utvecklingen av teamets arbetssätt, lönsamhet och digitala tjänster
Du kommer att arbeta i en miljö med hög kompetens, där man delar kunskap generöst och värdesätter både professionalitet och arbetsglädje.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst fyra års erfarenhet av arbete som redovisningskonsult eller från revision samt en eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Du är trygg i redovisningsprocessen och van att arbeta självständigt med kunder, från löpande redovisning till bokslut.
Det är meriterande om du är auktoriserad redovisningskonsult eller har erfarenhet av ekonomistyrning, skatterådgivning eller försäljning, men det viktigaste är att du har en stark grundkompetens och ett genuint engagemang för yrket.
Som person har du glöd för det du gör och en framåtlutad, positiv inställning. Du har lätt för att samarbeta, bidrar aktivt till en god stämning i gruppen och värdesätter bra personkemi i teamet.
Du är flexibel och förändringsbenägen, trivs i en vardag där förutsättningarna kan förändras snabbt och är inte rädd för att anpassa dig efter nya arbetssätt eller behov.
Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och bekväm med att arbeta mot både resultatmål och beteendemål. Samtidigt är du serviceinriktad och trivs i dialogen med kunder, där du motiveras av att bidra till utveckling, både för kundernas verksamhet och för teamets gemensamma framgång.
Framgångsfaktorer
• Minst 4 års erfarenhet som redovisningskonsult eller från revision
• Akademisk utbildning inom ekonomi (YH, högskola eller universitet)
• God erfarenhet av självständigt kundarbete inom redovisning och bokslut
Meriterande är:
• Auktorisering som redovisningskonsult
• Erfarenhet av ekonomistyrning, skatterådgivning eller försäljningOm företaget
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/). Så ansöker du
START: Augusti 2026
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Tina L Kimming, 0723 090877
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2025-05-22
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen och du blir anställd
direkt hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval
och intervjuer sker löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att
kontakta Tina L Kimming, 0723-090877. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://resultatab.se/
411 04 GÖTEBORG
Resultat AB Kontakt
Tina L Kimming tina@resultatab.se 072-309 08 77
