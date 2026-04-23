Senior Quality Assurance Technician
2026-04-23
Din roll
Vi söker en lösningsorienterad mottagningskontrollant som vill vara en viktig del i att säkra kvaliteten på produkter med avgörande betydelse för människors säkerhet. Vår funktion verifierar kravuppfyllnad för samtliga artiklar till vår produktionslina i Järfälla.
I rollen kommer du att arbeta administrativt men även praktiskt vid behov, till exempel motkontrollmätningar där en stor del av arbetet handlar om att granska våra tillverkares underlagsdokumentation. Rollen innebär att du verifierar att en inköpt artikel motsvarar ställda krav. Kontrollomfattningen kan variera mellan ett fåtal kontrollmoment till mer omfattande First Article Inspection (FAI), vilka alltid är förekommande för egendesignade artiklar. Spårbarhet är en viktig del av arbetet, och om du ser dig själv som en problemlösare som brinner för kvalitet och vill göra världen lite säkrare - då har du rätt drivkrafter för att trivas och lyckas hos oss. Arbetet kräver noggrannhet, uthållighet och god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Avvikelsehantering är en naturlig del i det dagliga arbetet och du har löpande en tät dialog med inköpare, planörer, kvalitetsingenjörer, konstruktörer, produktionstekniker samt vid behov - leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra kravverifierande mottagningskontroller på ankommande artiklar
Vid behov utföra kontrollmätningar (instrument baserat på kravnivå) eller fördjupade visuella kontroller, t.ex. med hjälp av mikroskop
Dokumentera kontrollresultat och avvikelser, initiera och deltaga vid avvikelsemöten
Aktivt bidra med förbättringar av arbetsprocesser och instruktioner
Samverka med interna funktioner och externa leverantörer
För att trivas i rollen som mottagningskontrollant ser vi att du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är van vid att läsa ritningar och förstå toleranskrav. Som person är du samarbetsvillig, självgående och drivs av att förbättra processer och produkter. Du ifrågasätter det som inte stämmer och arbetar målmedvetet mot en säker och effektiv verksamhet. Vi ser även att du kan ha byggt upp en relevant närliggande kompetens samt har ett genuint intresse för kvalitetsarbete. Kanske har du erfarenhet från tillverkning/montering, testverksamhet eller konstruktion och vill utvecklas vidare inom kvalitetsområdet.Kvalifikationer
Erfarenhet av mottagningskontroll och kvalitetskontroll, gärna inom industriell tillverkning.
Förståelse för tekniska ritningar, form- och lägestoleranser samt vana att arbeta enligt internationella standarder (ISO, EN9100)
Meriterande med erfarenhet från andra typer av industristandarder, t.ex. IPC 600, 610, 620
God dokumentationsvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Studerat på universitets- eller högskolenivå inom mekanik eller har via praktiskt arbete erhållit motsvarande erfarenhet (t.ex. CNC, mätmaskin)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, där varje bidrag räknas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Nettovägen 6, 175 41 Järfälla
Nettovägen 6, 175 41 Järfälla Kontakt
Saab AB amanda.andersson1@saabgroup.com Jobbnummer
9871395