Senior Projektledare
2025-08-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
, Malmö
Vi söker en senior projektledare till ett strategiskt konsultuppdrag inom digitalisering och effektivisering av diagnostik- och laboratorieflöden. Uppdraget sträcker sig från september 2025 till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning till slutet av 2027. Distansarbete kan ske 2 dagar per vecka, resterande tid på plats.
Om uppdraget:
Du kommer att leda projektet enligt projektmodellen PPS och ansvara för planering, uppföljning, budget, leveranser och dokumentation. Arbetet sker i nära dialog med olika verksamheter i en komplex miljö, och kompetensöverföring till personal ingår. Resor inom regionen förekommer.
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet av projektledning
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor
Deltagit i minst 2 projekt/uppdrag med upphandling enligt LOU
God erfarenhet av digitaliserings- och implementationsprojekt i komplexa organisationer
Förmåga att planera och organisera arbete effektivt
Erfarenhet av etablerade projektstyrningsmodeller (t.ex. Prince2, PPS, PEJL)
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning inom RIS/PACS (radiologi/patologi)
Dokumenterad erfarenhet av kravfångst, nyttorealisering och effekthemtagning
Erfarenhet av att leda förändrings-/uppgraderingsprojekt av vårdnära system de senaste 3 åren
Erfarenhet av att leda projekt enligt PPS
Övrig information:
Språk: Svenska
Plats: Sundsvall med möjlighet till 40 % distans
Endast anställda konsulter kan ansöka - egenföretagare tas ej emot
Publicering sdatum2025-08-22
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@tobedone.nu
