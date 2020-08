Senior Projektledare - The We Select Company AB - Byggjobb i Solna

The We Select Company AB / Byggjobb / Solna2020-08-24Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i en kritisk och högteknologisk miljö där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du erfarenhet av projektledning eller vill du ta nästa steg och i karriären!Vi söker en senior projektledare med teknisk bakgrund. Som projektledare kommer du att leda och driva projekt hos våra kunder inom data center, inom alla discipliner. Projekten kan variera i storlek ifrån kompletteringar till komplexa tekniska projekt och du har ansvaret för att både driva, rapportera och säkerställa leveransen utifrån avtal och överenskommelser.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Driva projekt samt äga ett affärsansvar för projektenFörhandla, leda och följa upp underentreprenörers arbeteSamordningsansvarAnsvara för budget, rapportering och uppföljning av ekonomi i varje enskilt projektAnsvara för att satt tidsplan följsVara en representant för CBRE gentemot kund och leverantörerSäkerställa att underleverantörers samt egna arbetsuppgifter utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBRE:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicyVi söker dig som har:Projektledarerfarenhet av tekniska installationerStor vana att leda installationsarbeten med många olika disciplinerErfarenhet av att arbeta med teknisk drift och/eller anläggningar inom kritisk miljöKunskap inom områden som exempelvis el, kyla, styr- och reglerteknik, släcksystem, larm och VVS är meriterandeGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftGoda datorkunskaperI denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Stockholm. Resor i tjänsten samt övernattningar på annan ort kan förekomma, i första hand inom Sverige men även i övriga Norden. Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor. CBRE har också blivit rankad #1 inom Real Estate i Fortune Magazines World's Most Admired Companies för 2019, vilket vi är mycket glada över. Vi tror att vårt medvetna arbete kring vår företagskultur och People Management bidragit till denna utnämning!Känner du igen dig i ovan beskrivning? Bifoga din CV och en kort motivering till varför du söker tjänsten. Har du några frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lars Surtell på tel. 0733 173871.Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2020-09-30CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2019 23,9 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facilities management, projekt och rådgivning.Affärsområdet DCS är specialiserade på avancerad drift av datorhallar och sitter på driftansvar för 800+ Datacenters över hela världen.2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-30The We Select Company ABTelegrafgatan 616926 SOLNA5330244