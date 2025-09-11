Senior Project Manager
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Q Professionals AB är ett företag nicschat mot techsektorn. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega TechSverige.Publiceringsdatum2025-09-11Beskrivning
Vi söker en erfaren Senior Project Manager till ett spännande konsultuppdrag inom Project Management (Delivery Projects).
I rollen får du ett helhetsansvar för att leda genomförandet av medelstora till stora och måttligt komplexa kundprojekt, med fokus på att säkerställa leverans i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Du blir en central nyckelperson i att driva projekt i en internationell och dynamisk miljö där kundnöjdhet, säkerhet och lönsamhet står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Leda och ansvara för projektgenomförande i enlighet med interna policys, kontraktskrav, kvalitetsstandarder, HSE-krav, finansiella mål och tidsplan.
Sätta projektstrategi och leda projektteamet genom planering, uppföljning och styrning.
Säkerställa kundnöjdhet genom nära dialog och proaktiv hantering av förväntningar.
Ansvara för avtalstrohet, hantering av avvikelser, krav och eventuella tvister.
Koordinera både interna och externa resurser för att säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande.
Bidra till kontinuerlig förbättring genom lärdomar från tidigare projekt.Kvalifikationer
Skall-krav:
Certifierad Senior Project Manager eller motsvarande PMP®/IPMA nivå B/C.
Minst 6 års erfarenhet av projektledning, gärna inom komplexa projektmiljöer.
Ingenjörsexamen inom relevant område eller annan teknisk utbildning kombinerad med 10-15 års relevant arbetslivserfarenhet.
God förmåga att förhandla och hantera leverantörer samt kundrepresentanter.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera avvikelser och krav.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av energisektorn eller annan tung industri.
Vana att driva projekt i en global organisation.
Förmåga att vända utmanade projekt till framgångsrika leveranser.Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Västerås
Ansökan: CV och ansökan ska vara på engelska
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q Professionals AB Jobbnummer
9504296