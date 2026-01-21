Senior Programledare för digitalisering inom elnät
2026-01-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Falköping
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Elnätsbranschen står inför omfattande förändringar genom elektrifiering, reinvesteringsbehov och en utvecklad DSO-roll. I denna kontext behöver elnätsverksamheten stärka sina digitala förmågor och bygga digital infrastruktur för att möta nya regelverk, marknadskrav och ökade krav på flexibilitet.
Uppdraget ingår i en fortsättning på en genomförd GAP-analys och roadmap. Nästa steg är en fördjupad förstudie med fokus på att beskriva digitala behov och funktionskrav samt etablera en första arkitekturbild för hur system, data och digitala lösningar ska hänga ihop. Rollen har en tydlig förändringsledande profil och innebär att hålla ihop processen för att ta fram beslutsunderlag för de första realiseringsstegen, inklusive prioriteringar och kostnadsbild för utvecklingssteg och kommande förvaltning. I förstudiegruppen ingår bland annat teknisk projektledare, arkitekt, UX-designer och affärsutvecklare.
ArbetsuppgifterLeda och samordna en fördjupad förstudie för digitalisering kopplad till utveckling mot en DSO+-position.
Ta fram och driva arbetet med att beskriva digitala behov, funktionskrav och målbild.
Etablera en första arkitekturbild som kopplar samman system, data och digitala lösningar.
Ansvara för processen att ta fram beslutsunderlag för första realiseringssteg, inklusive tydlig kostnadsbild för utveckling och förvaltning.
Ta fram rekommendationer kring prioritering baserat på risk, kostnad, nyttovärdering och genomförbarhet.
Bedöma organisatorisk påverkan och behov av verksamhetsförflyttning kopplat till digitaliseringen.
Driva förändringsledning och skapa engagemang hos relevanta intressenter, inklusive stöd i kommunikation och utbildningsinsatser.
KravMinst 10 års relevant erfarenhet.
Minst 10 års erfarenhet från energibranschen med fokus på elnätsverksamhet.
Beprövad erfarenhet av förändringsledning i komplex verksamhetsutveckling och digitaliseringsinitiativ, med dokumenterat genomförda uppdrag av hög komplexitet.
Erfarenhet av program- och/eller projektledning.
Erfarenhet som högre chef och/eller förändringsledare inom elnätsverksamhet.
Förmåga att arbeta med agila metoder för att driva utveckling.
Kunskap om elnätsreglering (befintliga och kommande) samt arbete utifrån lagar och regler från styrande myndigheter.
God teknisk förståelse för relevant teknikutveckling och dess möjligheter inom avancerad dataanalys och AI, sensorer och datainsamling, automatiserade system för efterfrågeflexibilitet, digital styrning och automatisering samt IT-säkerhet och cyberresiliens.
Erfarenhet av behovs- och kravanalys.
Erfarenhet av GAP-analyser av organisationers nuvarande förmåga och behov av förmågeutveckling för att möta nya krav.
Vana av utredningsarbete och att ta fram beslutsunderlag till beslutsfattare.
Erfarenhet av riskhantering och riskbedömningar kopplat till vägval.
Mycket god kommunikationsförmåga, med erfarenhet av att skapa engagemang hos intressenter och genomföra utbildningar för olika målgrupper.
Högskoleutbildning.
MeriterandeErfarenhet av Open Source-initiativ.
Erfarenhet av arbete med interna processer, system samt information/data.
God insyn i säkerhetsaspekter ur ett cybersäkerhetsperspektiv.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
