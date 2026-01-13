Senior Policy Analyst
Avaron AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker ett seniort projektteam som ska ta fram konkreta, faktabaserade policyförslag med tillhörande beräkningar och analyser av förslagens miljömässiga och ekonomiska effekter. Uppdraget är kopplat till ett strategiskt innovationsprogram med fokus på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, där policyer på nationell och EU-nivå har stor påverkan på resursanvändning, konkurrenskraft och hållbarhetsutfall.
Förslagen kan omfatta införande av ny policy, förenkling av befintlig policy eller borttagande av policy som bedöms hindra önskad utveckling. Arbetet genomförs i dialog med ett programkontor och med avstämningar under uppdragets gång.
ArbetsuppgifterTa fram konkreta policyförslag baserade på relevant faktaunderlag.
Genomföra beräkningar samt analysera föreslagna åtgärders miljömässiga och ekonomiska effekter.
Motivera valt perspektiv (nationellt och/eller europeiskt) utifrån förväntad effekt och omvärldsförståelse.
Ta fram rekommendationer och slutsatser som är tydliga och lätta att ta till sig.
Ta fram en kort presentation som sammanfattar huvudsakliga resultat och budskap.
Föreslå insatser som kan möjliggöra att resultaten når relevanta beslutsfattare (själva kommunikationen ingår inte i uppdraget).
Delta i löpande dialog och avstämningar med utsedd kontaktperson från programkontoret.
KravProjektteam med kompletterande kompetenser på expertnivå.
Minst 10 års relevant erfarenhet.
Förmåga att ta fram policyförslag (lagar, direktiv och regler) baserade på faktaunderlag.
Erfarenhet av att genomföra beräkningar samt analysera miljömässiga och ekonomiska effekter.
Förmåga att leverera: rapport med resultat och rekommendationer, kort presentation samt förslag på insatser för att nå beslutsfattare.
MeriterandeErfarenhet av policyarbete med nationellt och/eller EU-perspektiv.
Erfarenhet kopplad till cirkulär ekonomi och resursanvändning.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030469-1787658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682594