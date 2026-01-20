Senior Oracle Developer
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som systemutvecklare i Team Trocadero deltar du i hela utvecklingskedjan. Teamet befinner sig i en spännande fas där ett helt nytt värderingssystem byggs på en modern och framtidssäkrad teknisk plattform, samtidigt som befintliga systemstöd vidareutvecklas och förvaltas.
Arbetet sker i ett agilt arbetssätt och i nära samarbete med verksamheten samt externa samverkansparter. Fokus ligger på att leverera rätt nytta snabbt, med hög kvalitet och stabilitet i leveranserna.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla funktionalitet i befintliga och nya system
Arbeta med Oracle Forms, Forms Services (WLS) och PL/SQL i olika delar av lösningen
Utveckla PL/SQL-baserade webblösningar samt arbeta med Oracle APEX
Samarbeta tätt med verksamheten och bidra till kravförståelse och lösningsdesign
Arbeta i ett agilt team med kontinuerliga leveranser och förbättringar
Hantera versionshantering av databasobjekt i Git
KravMinst 5 års erfarenhet av Oracle Forms
Minst 5 års erfarenhet av Oracle WLS (Forms Services)
Minst 5 års erfarenhet av Oracle PL/SQL
Minst 5 års erfarenhet av PL/SQL-baserad webbutveckling
Minst 3 års erfarenhet av Oracle APEX
Erfarenhet av versionshantering av databasobjekt i Git
Flytande svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av att leda utvecklingsarbete ur ett tekniskt perspektiv
Verksamhetskunskap inom fastighetsvärdering
Verksamhetskunskap inom fastighetsrätt
Verksamhetskunskap inom internredovisning (kostnadsredovisning)
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
