Senior NVH Test Engineer

Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg
2026-06-24


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Vill du arbeta med NVH-testning av nästa generations bussar? Här får du ansvar för planering, genomförande och analys av tester som förbättrar kvalitet och komfort.
Här får du arbeta med testning och verifiering av kompletta fordon i en tekniskt avancerad miljö. Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt testarbete med analys, rapportering och förbättring av produktkvalitet.
Om rollen
Arbeta med NVH-testning för kompletta bussar och komponenter.
Bidra till kvalitet och komfort i både konventionella och helelektriska fordon.
Vara en del av ett samarbetsinriktat team inom verifiering och validering.

Det här kommer du göra
Planera, genomföra och följa upp tester.
Välja lämpliga metoder och utrustning för varje testfall.
Analysera resultat och sammanställa tydliga rapporter.
Utföra tester som inre och yttre buller, vibrations- och riggtester.

Vi söker dig som har
Masterexamen inom ljud, vibration eller motsvarande område.
God kunskap i engelska.
Dokumenterad erfarenhet av NVH-mätning.
Förståelse för signalanalys och smalbandsanalys.
Kunskap om ljudutbredning, ljuddämpning och vibrationsbeteende i mekaniska system.

Teknik & Verktyg
Accelerometrar
Mikrofoner
Signalanalys
Müller BBM PAK
Head Acoustics Artemis

Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-1968fc683cb14ee8".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977983

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