Senior maritim kvalitetsingenjör
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central kvalitetsroll i en maritim och varvsnära verksamhet där tekniskt komplexa arbeten på fartyg behöver följas upp med hög precision. Här arbetar du nära produktion, leverantörer och andra nyckelpersoner för att säkerställa att installationer och konstruktion håller rätt kvalitet, följer specifikationer och möter gällande regelverk.
Rollen passar dig som trivs när teori möter verklighet ute i verksamheten och som vill bidra med både tekniskt djup och ett skarpt kvalitetsfokus. Du blir en viktig del i att upptäcka avvikelser tidigt, fatta tekniska bedömningar och stärka kvaliteten i kritiska moment inom svets, piping och el. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera specialistkunskap med stort inflytande i en specialiserad maritim miljö.
ArbetsuppgifterDu genomför inspektioner och kvalitetskontroller av svetsarbeten, piping och elektriska installationer på fartyg.
Du följer upp kvalitet i produktion och installation och säkerställer att arbetet utförs enligt krav, standarder och specifikationer.
Du identifierar, dokumenterar och rapporterar avvikelser samt bidrar till att rätt åtgärder sätts in.
Du samarbetar nära produktion, leverantörer och andra intressenter i projekt och verksamhet.
Du gör tekniska bedömningar självständigt och driver kvalitetsfrågor i det dagliga arbetet.
Du arbetar både i planering och ute i varvsmiljö, där resor är en naturlig del av rollen.
KravMinst 8 års gedigen erfarenhet inom kvalitetsarbete i maritim miljö
Dokumenterad erfarenhet av inspektion inom svets, piping och elektriska installationer på fartyg eller liknande industri
God förståelse för kvalitetsstandarder och tekniska regelverk inom varvs- eller offshoreverksamhet
Flytande eller mycket goda kunskaper i svenska, engelska och tyska
Förmåga att arbeta självständigt och fatta tekniska beslut
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifieringar inom relevanta områden, exempelvis svets (IWI/IWE), NDT eller elbehörighet
Erfarenhet av arbete mot klassningssällskap, exempelvis DNV eller Lloyd's
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7489706-1922053".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
