Senior Lösningsarkitekt/Systemdesigner
2026-02-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior lösningsarkitekt/systemdesigner till en verksamhet inom rättsväsende och samhällssäkerhet. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med systemutvecklare, testare, uppdragsledare, UX-designer och tekniska produktspecialister. Uppdraget innebär att leda arbetet med den tekniska arkitekturen och systemdesignen för en tekniskt komplex fordonsplattform, där både hårdvara och mjukvara ingår.
Arbetet styrs av både regelverk och verksamhetens behov, vilket innebär samarbete med flera intressenter samt deltagande i verksamhetsbesök och workshops för att omsätta behov till genomförbara lösningar.
Arbetsuppgifter Leda och driva teknisk arkitektur och systemdesign för ett integrerat system med både hårdvara och mjukvara
Kartlägga behov tillsammans med kravanalytiker och översätta dessa till tekniska lösningar
Delta i och driva val av tekniska lösningar, komponenter och arkitekturella vägval
Arbeta med kravställning med fokus på prestanda, tillgänglighet, robusthet och driftsäkerhet
Samverka med teamet och externa intressenter i workshops och verksamhetsnära dialog
Driva strategiska frågor kopplade till plattformens långsiktiga utveckling
Krav Examen inom IT, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 10 års aktuell och för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet inom IT
Minst 10 års erfarenhet som systemdesigner/lösningsarkitekt av integrerade system där både hårdvara och mjukvara ingår
God förståelse för hårdvara och mjukvara inom fordonsindustrin eller liknande mobila och tekniskt komplexa miljöer
Minst 10 års erfarenhet av att delta i och driva val av tekniska lösningar och komponenter, inklusive arkitekturella vägval
Minst 10 års erfarenhet av kravställning med fokus på prestanda, tillgänglighet, robusthet och driftsäkerhet
Erfarenhet av att driva strategiska frågor
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Erfarenhet av att ha jobbat i en agil miljö med produktutveckling
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Meriterande Relevant erfarenhet av att ha arbetat som produktägare och/eller med projektledning
Erfarenhet av att ha arbetat som systemutvecklare
Erfarenhet av Jira/Confluence
Ansökan
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
