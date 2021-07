Senior landskapsarkitekt - Afry AB - Datajobb i Göteborg

Afry AB / Datajobb / Göteborg2021-07-06Om jobbetVi vill förstärka vårt samhällsengagerade team i Göteborg med en senior landskapsarkitekt!Våra projekt spänner från tidiga utredningar, analyser och koncept till gestaltning och projektering av urbana rum, parker, boende- och verksamhetsmiljöer, skol- och förskolor, infrastruktur samt visualiseringar och stöd vid uppföljning och skötsel av anläggningar. Vi är ett nyfiket och engagerat team som arbetar inom arkitektur, planering och landskapsarkitektur, med stort driv i hållbarhets- och designfrågor. Vi har utvecklande samarbeten med andra ingenjörs- och designkompetenser inom AFRY för att tillsammans kunna se möjligheter och ta oss an utmaningar för våra framtida städer. Vi deltar i seminarier, forum och olika nätverkande sammanhang för att lära och bidra till lärande.Som senior landskapsarkitekt hos oss ställs krav på kommunikativ förmåga och erfarenhet från självständig kontakt med beställare och projektledare. Förutom kompetensutveckling genom alla inspirerande kollegor på AFRY erbjuder vi kontinuerligt stöd via våra olika ledar- och tekniknätverk samt utbildningar inom projektledning samt håller oss uppdaterade inom branschrelaterad kunskap.Vem är du?Vi söker en driven och tydlig uppdragsledare som drivs av gott samarbete, kvalitativa resultat samt att hjälpa våra medarbetare att växa och ta ansvar. Som uppdragsledare arbetar du kreativt men strukturerat i våra engagerade och nyfikna team där dina ledaregenskaper och affärsmässighet utgör viktiga framgångsfaktorer för våra projekt och kunder. Du är ansvarstagande med hög förmåga att självständigt organisera och prioritera ditt arbete.2021-07-06Examen från landskapsarkitektprogrammet10-15 års relevant arbetslivserfarenhet5 års erfarenhet som uppdragsledare/projektledareSvenska i tal och skriftVana av projektering, beskrivning och mängdförteckningarErfarenhet av arbete som konsult är meriterandeVi erbjuderBrinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.Nu är det semestertider och vi kommer där av att gå igenom ansökningarna i andra halvan av augusti, vänta dock inte med din ansökan för det. Utan sök nu om du vill vara en del av AFRYs framgångssaga.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-31AFRY AB5850572