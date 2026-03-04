Senior Kravanalytiker (ev. Testledare)
2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior kravanalytiker som i projektform leder och driver kravarbete i ett komplext och integrerat initiativ. Uppdraget omfattar utveckling av metodik, stöd vid upphandling av systemstöd samt införande av rutiner för produktion- och kapacitetsplanering. Du får en central roll där du håller ihop kravbilden genom hela projektets faser och arbetar nära projektledning, verksamhet, utveckling och test.
För rätt person kan uppdraget även kombineras med testledning, där du samordnar och leder testarbetet enligt kundens testprocess.
ArbetsuppgifterLeda och driva kravarbete genom samtliga faser i upphandlings- och implementeringsprojekt.
Säkerställa att en komplett, verifierad och verifieringsbar kravbild etableras och hålls samman över tid.
Ta fram processer och arbetsflöden kopplade till produktion- och kapacitetsplanering.
Upprätta kravrelaterad dokumentation enligt kundens kravprocess, exempelvis kravplan och kravspecifikation.
Säkerställa att rätt resurser finns för kravarbete samt utbilda och stötta vid behov.
Stödja upphandlingsledning vid inkommande frågor samt vid utvärdering av leverantörer för att verifiera att ställda krav uppfylls.
Samarbeta med testledning för att uppnå hög testtäckning av upphandlingens krav.
Vid kombinerad testledarroll: leda och samordna testaktiviteter tillsammans med leverantör, rapportera status och risker samt sammanställa testresultat och avvikelser.
KravIREB-certifiering eller likvärdig
Dokumenterad erfarenhet som kravanalytiker under minst 5 år
Erfarenhet av kravarbete i upphandlingar
Mycket god förmåga att dokumentera och presentera på svenska
Referenser som styrker ovanstående
MeriterandeLängre erfarenhet som kravanalytiker
Dokumenterad erfarenhet som kravanalytiker under minst 9 år
Erfarenhet av samt praktisk kunskap om testledning och testarbete
ISTQB-certifiering
Praktisk erfarenhet av ledande testverktyg (t.ex. Azure DevOps)
Erfarenhet av upphandlingar enligt LoU
Dokumenterad erfarenhet av projekt inom offentligt styrd hälso- och sjukvård
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
