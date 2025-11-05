Senior konsult inom Medtech Compliance
Därför är detta jobb för dig
På Knightec Group förstår vi att förbättrad livskvalitet för patienter genom att säkra medicintekniska produkter är av yttersta vikt. Genom att balansera kvalitet och regulatorisk efterlevnad under produktutvecklingsprocessen, spelar du en avgörande roll i att introducera ny teknik och effektivare medicinteknisk utrustning till marknaden.
Som senior konsult hos oss är du inte bara en del av teamet - du är en nyckelspelare i vårt Center of Excellence Medtech Compliance. Genom att driva utbildningar, workshops och strategiska initiativ formar du vår riktning och påverkar både kunder och kollegor på djupet. Vi erbjuder dig en unik möjlighet att växa professionellt i en organisation där din erfarenhet och dina idéer värdesätts.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Rollen är för dig som känner igen dig i nedan:
Du vill förbättra livskvaliteten för patienter genom säkra och innovativa medicintekniska lösningar.
Du har en vision för hur kvalitet och regulatorisk efterlevnad kan bli en konkurrensfördel för våra kunder.
Du är van vid att ta ledande roller i komplexa projekt, från start-ups till etablerade internationella företag.
Du brinner för att dela med dig av din expertis och fungera som mentor för kollegor, samtidigt som du bidrar till kunders framgång.
Du är inte bara en expert inom Design Control, teknisk dokumentation, Quality Assurance eller regulatoriska krav - du är en strategisk partner som hjälper våra kunder att nå nya höjder.
Du drivs av att skapa långsiktiga affärsrelationer och ser möjligheter att utmana och utveckla både kunder och vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Du är en erfaren ledare inom compliance, med förmågan att både tänka strategiskt och agera operativt. Du har ett öga för detaljer men förstår också helheten. Med ett starkt tekniskt kunnande och en djup förståelse för medicinteknikens regulatoriska landskap, är du redo att kliva in i en roll där du leder och inspirerar. Vidare ser vi gärna att du har:
Ingenjörsexamen i bioteknik, medicinteknik, kemiteknik eller liknande.
Minst 7 års erfarenhet av att arbeta med produktutvecklingskvalitet inom den medicintekniska industrin, inklusive områden som Design Control, CE-märkning, Quality Assurance, Regulatory Affairs eller kvalitetsledningssystem.
Djup kunskap om relevanta standarder och regulatoriska krav såsom MDD/MDR, ISO 13485, ISO 14971 och IEC 62304.
Erfarenhet av att leda projekt, bygga kundrelationer och bidra till affärsutveckling.
Starka kommunikationsförmågor på svenska och engelska, och en förmåga att navigera komplexa organisationer.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en anställning på något av vårt kontor i Göteborg på Lindholmsallén 2 eller Fabrikstorget 1, CityGate. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-07. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner, Lina Orfanidou. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
