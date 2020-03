Senior konstruktör - Conmore Ingenjörsbyrå AB - Maskiningenjörsjobb i Göteborg

Har du ett brinnande intresse för konstruktion och vill jobba på ett företag inom fordonsbranschen? Då är detta jobbet för dig!Vi söker dig med teknisk utbildning på civil- eller högskoleingenjörsnivå. Tjänsten ställer krav på dig att vara strukturerad, kvalitetsmedveten, kommunikativ och med förmåga att kunna anpassa sig till nya situationer och företagskulturer. Vi sätter också stort värde på personliga egenskaper som driv och engagemang, och din inställning och attityd till arbetet. Kunden förväntar sig att du har förmåga att själv söka den information som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Positionen förutsätter många tvärfunktionella kontakter varför det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att bygga ett nätverk och skapa goda relationer.Som konstruktör ska du vara driven och matcha flera av följande:Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i Catia V5 och/eller CREOHögskoleingenjör eller relevant KY-utbildningTidigare konstruerat i plast och/eller plåtErfarenhet av fordonsindustrinGod allmän kunskap om tillverkningsmetoder och materialegenskaperSjälvgående och lätt för att sätta sig in i nya uppgifterKommunicerar obehindrat på engelska i såväl tal som skriftConmore är ett värderingsdrivet teknikkonsultbolag som erbjuder Sveriges bästa medarbetarförmåner. Conmore sätter medarbetarna i fokus. För oss är det viktigt att våra anställda känner trygghet och trivs med arbetet och får stimulans att utvecklas i uppdragen. Detta ska uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Vi erbjuder dig internutbildningar så att du är uppdaterad med det senaste inom branschen, vi erbjuder dig även en mentor så att du lättare kommer in i jobbet.Passar du in i ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!