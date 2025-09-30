Senior iOS-utvecklare
Vi på Future People söker två Seniora iOS-utvecklare till myndighet på Kungsholmen. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad.
Sedan 2018 har vi byggt upp en stark kompetens inom digitalisering och utveckling. Vi ansvarar för alla digitala tjänster mot resenärer, trafikutövare och samarbetspartners - från trafikinformation och biljettsystem till digitala kanaler, Big Data och stödsystem för moderna fordon.
Vi arbetar agilt och driver nya initiativ framåt samtidigt som vi utvecklar våra befintliga tjänster för att möta framtidens behov inom kollektivtrafiken.
Om rollen
Som iOS-utvecklare blir du en del av ett agilt team på 12-18 personer med roller som produktägare, Android-utvecklare, backendutvecklare, testare, UX-designer och Team Coach. Tillsammans utvecklar ni den app som utgör navet för kollektivtrafikens digitala tjänster.
Vi erbjuder
Arbete i ett modernt och tvärfunktionellt team
Möjlighet att påverka en app som används av hundratusentals dagligen
Utrustning och arbetsplats på kontor i centrala Stockholm
Flexibilitet med både distansarbete och arbete på plats på Kungsholmen (enligt behov och överenskommelse)
Kravför tjänsten:
Obligatoriska krav (måste uppfyllas):
Minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av aktiv utveckling i Swift, inklusive minst 2 års erfarenhet av utveckling i SwiftUI
Erfarenheten ska omfatta arbete med avancerade funktioner i Swift: Generics, Felhantering (error handling), Minneshantering (memory management), Parallellprogrammering (concurrency) med async/await och Avancerad UI-komposition i SwiftUI
Minst 6 månaders erfarenhet av att aktivt utveckla iOS-applikationer med över en halv miljon användare
Erfarenhet av att leda eller spela en nyckelroll i minst tre projekt där tekniska lösningar ledde till mätbara förbättringar, t.ex.: Minskad appladdningstid med minst 25. Tillgänglighetsanpassning av minst 20% av appen enligt WCAG AA. Ökad stabilitet med minst 30% (minskad crash rate). Förbättrade användarbetyg med minst en hel poäng i appbutiker efter uppdatering
Minst 2 års erfarenhet av apputveckling med tillgänglighetsfokus (t.ex. WCAG, VoiceOver)
Minst 1 uppdrag med par-programmering
Minst 3 års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Minst 6 månaders erfarenhet av att driva eller bidra till strategiska teknikval och innovationsinitiativ inom apputveckling
Minst 6 månaders erfarenhet av att utveckla och vägleda teamets tekniska kompetens och arbetsprocesser
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta strukturerat med Git
Personliga egenskaper och arbetsmiljö Vi har ett gediget samarbete med myndigheten idag och har konsulter på plats på flera avdelningar. Arbetsplatsen präglas av en välkomnade miljö där du som konsult har goda möjligheter att utvecklas och växa inom organisationen. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 6/10-2026 med möjlighet till förlängning
Start: 8/10-2025
Sista ansökningsdagen: 6/10-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
