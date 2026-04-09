Senior HW Systems Engineer
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett avancerat utvecklingssammanhang inom försvarsindustrin, med fokus på luftburna Electronic Warfare-system och en central enhet i den övergripande systemarkitekturen. Här får du arbeta nära både hårdvara och systemfrågor i en miljö där tillförlitlighet, spårbarhet och teknisk precision är avgörande.
En viktig del av uppdraget är att bygga upp effektiva strategier för felsökning och felisolering av enheter som kommer tillbaka från drift. Du är med och definierar hur diagnostik och rotorsaksanalys ska genomföras, och du driver utvecklingen av automatiserade testlösningar som ger snabbare och mer träffsäkra analyser.
Utöver detta får du bidra i bredare HW-systemingenjörsarbete kopplat till den centrala enheten, till exempel inom kravhantering, verifiering och validering, integration samt teknisk felsökning. Det här är ett uppdrag för dig som gillar komplex elektronik, reglerade miljöer och möjligheten att påverka både metodik och tekniska lösningar.
ArbetsuppgifterDu tar fram strategier för felsökning och felisolering av enheter som returneras från drift.
Du definierar, utvecklar och förbättrar automatiserade testlösningar för diagnostik och rotorsaksanalys.
Du arbetar med kravhantering för den centrala enheten och säkerställer att krav omsätts i tekniska lösningar.
Du bidrar i verifiering och validering av hårdvara och systemfunktioner.
Du stöttar integration och teknisk felsökning i nära samarbete med tvärfunktionella team.
Du verkar i en konfigurationsstyrd och reglerad miljö där struktur och kvalitet är en naturlig del av arbetet.
KravCivil- eller högskoleingenjör inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande.
Minst 10 års erfarenhet av HW systemarbete, elektronikkonstruktion eller HW-utveckling.
Erfarenhet från branscher som försvar, järnväg, telekom eller medicinteknik, eller liknande.
Stark bakgrund inom elektronikutveckling och produktutvecklingsprocesser.
Erfarenhet av verifiering, test och felsökning av elektronik.
Kunskap inom eller erfarenhet av RF.
Erfarenhet av arbete i reglerade och konfigurationsstyrda miljöer.
Vana att arbeta i tvärfunktionella team.
God kommunikativ förmåga.
Flytande i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap om ILS-processer.
Erfarenhet av FMEA/FMECA.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534591-1936509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
