Senior Elschemakonstruktör
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en liten, specialiserad organisation som utvecklar en avancerad flygande plattform. Här ligger fokus på elektrisk design på riktigt: att omsätta övergripande systemarkitektur och systemkrav till korrekta, robusta och tillverkningsbara elsystem på detaljnivå. Du arbetar nära tekniken och får ett tydligt ansvar för att elscheman, gränssnitt och dokumentation håller hög kvalitet genom hela kedjan.
Miljön är verksamhetskritisk och präglas av högt tempo samt föränderliga förutsättningar. Du samarbetar tätt med systemingenjörer och andra discipliner, men äger självständigt den elektriska designen inom ditt område. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka tekniska lösningar i en komplex produkt med höga krav på precision.
ArbetsuppgifterDu tar fram och vidareutvecklar elektriska kopplingsscheman på detaljnivå.
Du definierar och kvalitetssäkrar pin-to-pin mellan kontaktdon utifrån systemarkitektur.
Du omsätter systemkrav till ett komplett och tillverkningsbart underlag för elsystem och kablage.
Du säkerställer att elsystemet är logiskt korrekt, robust och anpassat för produktion.
Du tar fram teknisk dokumentation och bidrar till tekniska beslut kopplade till elektrisk design och gränssnitt.
Du samverkar nära systemingenjörer och andra discipliner för att få helheten att fungera.
KravDu har senior erfarenhet inom elektrisk design eller elschemakonstruktion.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram elektriska kopplingsscheman på detaljnivå.
Du har erfarenhet av pin-to-pin-design mellan kontaktdon baserat på systemarkitektur.
Du har stark förståelse för elektriska system samt signal- och kraftdistribution.
Du har erfarenhet av att ta fram tillverkningsunderlag för elsystem eller kablage.
Du kan arbeta självständigt och driva tekniska beslut inom ditt område.
Du trivs i miljöer med högt tempo och föränderliga förutsättningar.
Du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från flyg-, försvars- eller automotive-industrin.
Erfarenhet av arbete med flygande plattformar.
Erfarenhet av relevanta ECAD-verktyg.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7580486-1950805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9858790