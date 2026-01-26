Senior elektronikingenjör
2026-01-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Hos oss får du möjlighet att bygga vidare på din expertis i en miljö där din erfarenhet värdesätts och där du kan bidra till att forma framtidens försvarslösningar. Du blir en del av ett starkt nätverk av specialister och samarbetar med både svenska och internationella aktörer. Här får du inte bara fortsätta göra skillnad - du får också växa professionellt i takt med att tekniken och behoven utvecklas.
Med över 380 företag i den svenska försvarsindustrin som utvecklar och tillverkar avancerade försvarssystem, är det en sektor där teknisk spetskompetens och innovation står i centrum.
Din rollSom ingenjör hos oss får du mer möjligheter än du kan ana. Vi försöker att matcha dig med konsultuppdrag som passar just dig och dina önskemål. Olika typer av uppdrag som vi kan erbjuda varierar med både in-house projekt och projekt ute hos kund, samt möjligheten för hybridarbete, så om du tycker om variation kommer du att trivas hos oss. Du kommer få arbeta med förstudier, tekniskt offertunderlag, system- och detaljkonstruktion, leverantörskontakter och att ta fram en färdig produkt. Det kan röra sig om nyutveckling eller modifiering/vidareutveckling av befintligt produktsortiment.
Din profilEtteplan växer vilket gör att vi behöver olika typer av individer och kompetenser. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas som ingenjör. Du är en person som tycker om att ta sig an nya utmaningar, är nyfiken, har en positiv attityd och gillar att ta ansvar.
För att möta våra kunders behov behöver du
- Teknisk högskole-/civilingenjörsexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning.
- + 5 års erfarenhet av elektronikutveckling/PCB, både analoga och digitala konstruktioner
- Kunskaper inom regulatorik kopplat till elektronikutveckling, t.ex. EMC, LVD.
- Flytande i tal och skrift i svenska och engelska, övriga språk är meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktionsteknik, testning och verifiering. Goda kunskaper och färdigheter inom mjukvaruutveckling i något av språken C/C++/C# som komplement till dina konstruktionserfarenheter är också ett plus i kanten. Körkort är inte nödvändigt men önskvärt då våra kunder kan vara placerade över hela sydvästra Skåne.
Denna tjänst kan komma att kräva en godkänd säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap.
Att vara konsult hos EtteplanSom senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Vi har trygga och konkurrenskraftiga villkor, med kollektivavtal, tjänstepension enligt ITP1 eller ITP2 (inklusive flexpension) samt försäkringar. Dessutom ingår friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Vill du veta mer om våra förmåner? Du hittar hela listan längre ner på sidan.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval sker löpande och rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
