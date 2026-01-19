Senior DevSecOps Engineer - CI/CD & DevOps
2026-01-19
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Senior DevSecOps Engineer - CI/CD & DevOps på uppdrag av vår klient.
Vår kund inom försvars- och säkerhetsindustrin söker en Senior DevSecOps Engineer till en organisation med ansvar för Software Excellence och Information Assurance. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för att vidareutveckla, förvalta och driva en säker och robust DevSecOps-miljö som stödjer effektiv och kvalitetssäkrad mjukvaruleverans genom hela utvecklingslivscykeln.
Rollen är central för att säkerställa att CI/CD-lösningar, plattformar och arbetssätt uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet i komplexa och säkerhetskritiska miljöer.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som DevSecOps Engineer kommer du bland annat att ansvara för att:
Utveckla, underhålla och vidareutveckla kundens software factory och CI/CD-plattformar Designa och implementera bygg-, test- och driftsättningspipelines i samverkan med R&D-team Automatisera arbetsflöden för build, test och deployment Övervaka system och proaktivt identifiera samt åtgärda problem kopplade till prestanda, stabilitet och tillgänglighet Delta i och vid behov leda incidenthantering samt genomföra rotorsaksanalyser Säkerställa hög driftsäkerhet genom löpande underhåll, patchning och optimering Bidra till förbättrad skalbarhet, robusthet och säkerhet genom införande av nya verktyg och tekniker Medverka i kontinuerliga förbättringsinitiativ av processer och arbetssätt Drifta och förvalta system i flera kund- och projektmiljöer
Kompetenskrav Akademisk examen inom datavetenskap, teknik eller motsvarande relevant utbildning Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete i DevSecOps- och DevOps-miljöer Praktisk erfarenhet av CI/CD-verktyg såsom Jenkins, Bitbucket, Artifactory eller motsvarande Mycket goda kunskaper i Linux-baserade system och infrastrukturdrift Erfarenhet av scripting och programmering, exempelvis Bash, Python, Java eller Go Erfarenhet av containerisering och orkestrering (Docker, Podman, Kubernetes, Helm, Ansible) Kunskap om Infrastructure as Code (IaC) och automatiserad konfigurations- och miljöhantering Erfarenhet av drift av större system i produktionsmiljö med höga krav på tillgänglighet och stabilitet
God förståelse för incidenthantering, felsökning och rotorsaksanalys God kommunikations- och samarbetsförmåga
Säkerhetskrav Svenskt medborgarskap krävs Uppdraget är säkerhetsklassat och förutsätter att konsulten kan genomgå och godkännas i säkerhetsprövning enligt gällande lagstiftning
Personliga egenskaper Konsulten förväntas arbeta strukturerat och självständigt, ha god problemlösningsförmåga samt kunna hantera tekniskt komplexa och tidvis högbelastade situationer. Förmåga att samarbeta med olika funktioner och roller inom organisationen är av stor vikt.
Övrig information Uppdragsinformation Uppdragsform: Konsultuppdrag Nivå: Senior (nivå 3-4) Arbetsmodell: 100 % på plats Uppdragsperiod: 2026-05-01 - 2026-12-31 Start: Enligt angivet startdatum och efter godkänd säkerhetsprövning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället
