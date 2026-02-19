Senior DevOps Engineer sökes till framtida stridsflyg
2026-02-19
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Aeronautics affärsenhet Advanced Programs växer och vi vill ha in fler härliga människor som vill vara en del av vår resa. Vårt uppdrag är att utforska och demonstrera framtidens förmågor för stridsflygsystem. Vi arbetar med komplexa uppdragsmiljöer, multi-domänsamverkan och uppkopplade system med nya sätt att dela resurser, bland annat genom olika molnlösningar. Där även autonomt beslutsfattande med AI-stöd är en central komponent i vår utvecklingsstrategi.
Våra grundläggande idéer:
* Utforskning och nyfikenhet: Vi bygger inte produkter - vi skapar idéer och prototyper genom experiment och innovation
* Snabb väg till demonstration: Kontinuerliga tester och simuleringar för att validera nya tekniska lösningar
* Våga prova, våga göra fel: Misstag ses som en lärandeprocess och en del av utvecklingen
* Utmaning och förändring: Vi utmanar inte bara teknologiska gränser utan även etablerade arbetssätt och metoder
Din roll
Vi söker dig som vill bidra med att skapa bättre förutsättningar för våra utvecklare i rollen som DevOps Engineer. Det viktigaste av allt om du söker till oss är att du ska brinna för att lösa de problem du ställs inför tillsammans med andra kloka människor. Här kommer du få arbeta tillsammans med riktigt hjälpsamma, drivna och kunniga personer som alla vill vara en del av att skapa framtiden för flygande försvar. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och samarbete, där vi med hjälp av vår nyfikenhet tar oss framåt tillsammans. Tror du också på detta kommer du garanterat att trivas hos oss.
I denna roll kommer du att arbeta nära våra utvecklarteam för att skapa förutsättningar för effektiv och kontinuerlig utveckling och levereras av mjukvara. I rollen kommer du också att utveckla, underhålla och förbättra våra miljöer för Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) för att säkerställa en smidig och effektiv utvecklingsprocess.
Huvuduppgifterna för en DevOps Engineer är:
* Designa, implementera och underhålla CI/CD-pipelines
* Arbeta med infrastruktur som kod (IaC) och konfiguration som kod (CaC) med verktyg som Terraform och Ansible
* Automatisera bygg-, test- och distributionsprocesser
* Samverka med utvecklare för att förbättra leveransprocesser
* Implementera och underhålla övervaknings- och loggningslösningar
* Säkerställa säkerhet och compliance i alla faser av livscykeln
* Bidra till kontinuerlig förbättring av systemprestanda och tillgänglighet
Om denna roll känns spännande, blir du en del av sektionen Development Operations som har i uppdrag att möjliggöra mer effektiv mjukvaruutveckling inom vår organisation. Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Vem är du? Du är en person med:
* Erfarenhet av DevOps-principer och -praktiker
* Kunskap om CI/CD-verktyg och praxis
* Erfarenhet av Infrastructure as Code-verktyg (t.ex. Terraform, Ansible)
* Kännedom om containerisering och orkestreringsverktyg (t.ex. Docker, Kubernetes)
* Ett lösningsorienterat mindset samt stark kommunikations- och samarbetsförmåga
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
