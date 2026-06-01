Senior Data Engineer
2026-06-01
Senior Data Engineer – Azure, Fabric & Modern Data Platforms
Vill du vara med och bygga nästa generations analysplattform i en verksamhet där data spelar en central roll för verksamhetsutveckling och strategiska beslut?
Vi söker nu en Senior Data Engineer för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att ingå i ett domänorienterat team och få en nyckelroll i utvecklingen av en modern analysplattform baserad på Microsofts molnekosystem.
Din roll
Som Senior Data Engineer blir du en drivande kraft i både teknisk utveckling och lösningsdesign. Du kommer att arbeta nära verksamheten, andra utvecklingsteam och intressenter för att säkerställa att dataflöden, analyslösningar och integrationsplattformar utvecklas på ett skalbart, säkert och framtidssäkrat sätt.
Rollen kombinerar strategiskt tänkande med hands-on utveckling och erbjuder stora möjligheter att påverka både teknikval, arbetssätt och plattformens fortsatta utveckling.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:
Säkerställa att lösningar designas utifrån verksamhetens behov och etablerade riktlinjer
Utveckla ny funktionalitet samt vidareutveckla och förvalta befintliga lösningar
Driva och koordinera dataintegrationer mellan olika system och plattformar
Arbeta med informationssäkerhet i samband med implementation av datalösningar
Hantera och bearbeta komplexa datamängder
Utveckla robusta lösningar för datatransformation och datamodellering
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och tekniska riktlinjer
Samarbeta med verksamhet, utvecklingsteam och andra funktioner inom IT och dataområdet
Bidra till kunskapsdelning, mentorskap och kompetensutveckling inom teamet
Delta i övergripande lösningsdesign och teknisk vägledning
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som Data Engineer med fokus på organisationsövergripande data- och analysplattformar
Minst 2 års erfarenhet av Microsoft Fabric och/eller Azure Synapse Analytics
Minst 3 års erfarenhet av dataintegrationer inom moderna data- och analysplattformar i molnmiljö
Minst 5 års erfarenhet av ETL/ELT-processer, varav minst 2 år inom Microsofts molnplattformar
Minst 2 års erfarenhet av utveckling i Apache Spark Notebooks
Minst 3 års erfarenhet av dimensionsmodellering
Minst 2 års erfarenhet av utveckling, konfiguration och förvaltning av CI/CD-pipelines
Minst 3 års erfarenhet av att coacha, stötta och mentorera mer juniora utvecklare
God förmåga att kommunicera tekniska lösningar till olika målgrupper
Erfarenhet av att arbeta i agila team och komplexa verksamhetsmiljöer
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet av semantisk modellering i Power BI eller Azure Analysis Services
Arbetat med utveckling av Data Lakehouse-arkitektur
Erfarenhet av strömmande dataflöden och realtidsdata
Erfarenhet av modern dataarkitektur inom Azure-ekosystemet
Erfarenhet av att bidra till etablering av tekniska ramverk, standarder och best practices
Placering
Stockholm.
Uppdraget erbjuder möjlighet till hybridarbete med upp till cirka 50 % arbete på distans.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-06-15 Slut: 2027-06-14
Förlängningsmöjlighet: Uppdraget kan förlängas med upp till 1 + 1 + 1 år.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Beskrivning av uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag hos en större organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsfas inom data och analys. Uppdraget innebär att vara med och vidareutveckla en modern analysplattform med fokus på Azure och Microsoft Fabric, där data används som en strategisk tillgång för verksamheten.
Du får möjlighet att arbeta med moderna tekniker, påverka lösningsarkitektur och bidra till utvecklingen av framtidens datadrivna verksamhet tillsammans med erfarna specialister.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan och bli en del av ett uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad genom data, teknik och innovation. Så ansöker du
