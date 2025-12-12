Senior cybersäkerhetsexpert
Är du en engagerad cybersäkerhetsexpert som är redo för nya utmaningar tillsammans med likasinnade? Combitech söker nu seniora medarbetare till enheten Intelligence & Response. Som en i teamet kommer du ingå i en enhet bestående av flertalet kunniga specialister inom utredning och underrättelse som jobbar nära kunderna och i framkant av metod och teknik.
Din roll som senior cybersäkerhetsexpert
Som senior medarbetare i teamet har du en ledande roll och arbetar nära dina kollegor inom enheten som består av cirka 30 individer, spridda över landet. Du stöttar och coachar juniora kollegor genom att agera bollplank i deras uppdrag och deltar själv i uppdrag tillsammans med andra i teamet. Ni har frekventa avstämningar där ni delar med er av erfarenheter, metoder och vad som är nytt inom området, samt får möjlighet att ställa frågor när ni stöter på problem. Som senior expert inom utredning och underrättelse har du också ett fokus på att, tillsammans med teamet, säkerställa att ni har förutsättningarna för att göra ett bra jobb med allt från rätt utrustning och metodik till sättet vi kommunicerar och presenterar våra del- och slutresultat.
Du arbetar ofta som Incident Manager i våra utredningar, både internt och externt, där din roll skall säkerställa att utredarna har förutsättningarna att lyckas och att vår klient får all information de behöver för att på bästa sätt lösa uppgiften. Typiska arbetsuppgifter innebär att du, tillsammans med dina närmsta kollegor, granskar och dimensionerar IT-miljöer utifrån ett säkerhetsperspektiv eller undersöker och analyserar intrång i IT-system och miljöer, omvärldsbevakar och följer trender bland angripare eller utför reverse engineering av olika typer av malware. Det är också vanligt förekommande att du deltar i något eller några kundmöten för att hjälpa våra säljare och kunder att specificera uppdrag och tillvägagångssätt så att inget förbises. I och med detta planerar du också uppdrag med de olika moment som ingår, samt säkerställer att rätt personer och kompetenser finns på plats för att lösa uppdraget.
Våra uppdrag täcker flera branscher och segment. Vi arbetar ofta i par eller grupp, och även vid självständiga uppdrag finns stöd nära till hands. Uppdragen avslutas med rapportering och presentationer, anpassade för både tekniska och icke-tekniska mottagare, på svenska och engelska.
Vi söker främst medarbetare i Stockholm, men är öppna för andra orter för rätt kandidat. Resor är frekventa och planeras med hänsyn till livssituationen.
Kunderna finns inom olika branscher, med fokus på samhällskritisk infrastruktur som försvarsindustri, bank & finans, energi och myndigheter. Efterfrågad kunskap inkluderar ramverk som OWASP, OSSTMM, TIBER & NIST, samt certifieringar som OSCP eller från SANS eller ISC2.
Vår avancerade IT-miljö innefattar verktyg för pentestning, såsom cracking-maskiner, sårbarhetsscanners och virtualiseringsplattformar. I vårt Växjö-labb utförs tester av uppkopplade produkter och prototyper, där vi undersöker och manipulerar system för att komma åt data eller påverka funktioner. Labbet möjliggör distribuerade tester från olika orter.
Vem är du?
Vi söker dig som är erfaren och trygg när det gäller tillvägagångssätt, metodik och tekniker inom IT-säkerhet och har stött på många typer av IT-miljöer och branscher i ditt arbetsliv. Vi tror även att du är van att hjälpa till att planera och definiera uppdrag och testplaner inför uppdrag/projekt.
I grunden har du en teknisk utbildning, men dina erfarenheter och personliga egenskaper väger tyngre än en specifik examen. Vi tror att du som söker har erfarenhet från arbete med Cloud och är van att arbeta i Microsofts eller AWS miljöer, med fokus på säkerhetsfunktioner, design och implementation. Du är van att både skriva uttömmande tekniska och förklarande rapporter samt presentera resultat från tester för både tekniker som ledningsgrupp.
Vi ser att du har lång erfarenhet av utredningar, cyber threat intelligence (CTI) eller penetrationstestning besitter djup kompetens inom ett eller flera av följande områden. Det kan handla om Cloudarkitektur och säkerhet i Azure eller AWS, Säkerhetstester och granskningar i form av Threat Intel & Red Team, Penetrationstester (Black box, Grey box, White box), scenariobaserade tester och hotaktörsemulering. Det kan också omfatta nätverksdesign och struktur, kommunikation & protokoll, brandväggar, IDS/IPS, lastbalansering och lagring. Andra relevanta områden är IT-Forensiska utredningar och reverse engineering, omvärldsbevakning med fokus på CTI, underrättelse & hotaktörsprofilering samt arkitektur, hårdvara, operativsystem, virtualisering och containers.
Som person är du öppen, social och prestigelös. Du är strukturerad i ditt arbete och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har lätt att samarbeta med andra och bidrar med en god stämning i enheten. Vi är ett härligt team som ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs, vi vill att du delar vår glädje av att sprida kompetens till kollegor och hjälpa varandra framåt.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
