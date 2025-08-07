Senior BI-utvecklare
2025-08-07
Senior BI-utvecklare med Power BI- och Azure-kompetens
Vi söker en erfaren och engagerad BI-specialist med djup kunskap inom Power BI och en stark förmåga att omvandla data till insiktsfulla och användarvänliga visualiseringar. Uppdraget ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete där analysplattformen successivt flyttas från en traditionell on-prem-lösning till en modern molnbaserad miljö i Azure. Du blir en viktig del av ett datadrivet team som arbetar för att göra information tillgänglig och relevant för beslutsfattare och verksamhet.
Om rollen
Du kommer att bidra till att bygga upp och vidareutveckla en ny analysplattform där datakvalitet, tillgänglighet och användarupplevelse står i centrum. I din roll samarbetar du nära andra utvecklare, produktägare och verksamhetsrepresentanter för att säkerställa att rätt data presenteras på rätt sätt - i rätt tid.
Arbetet sker i en miljö som präglas av kontinuerlig förändring, med stora datamängder från olika källor. Utöver utveckling i Power BI ingår det även kravhantering, dokumentation och kunskapsöverföring till kundens personal. I vissa fall kan visst underhåll av befintliga Qlik-lösningar förekomma.
Arbetsuppgifter i urval
Utveckla rapporter och dashboards i Power BI utifrån verksamhetens behov
Delta i kravdialoger och omvandla affärsbehov till tekniska lösningar
Samarbeta med teamet kring övergången från on-prem till Azure
Bidra till tillgänglighetsanpassning och förbättrad användarupplevelse
Dokumentera lösningar och genomföra kompetensöverföring till interna resurser
Vid behov stötta vid förvaltning av äldre Qlik-applikationer
Teknisk kompetens
Djup erfarenhet av Power BI och datamodellering
God kunskap om kravinsamling och behovsanalys
Erfarenhet av arbete i molnbaserade miljöer, särskilt Azure
Bekantskap med agila arbetssätt och verktyg som Azure DevOps
Förståelse för UX och tillgänglighetsanpassad design
Meriterande kunskaper
Erfarenhet av kollektivtrafikdata och affärslogik kring ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av källkodshantering och CI/CD-processer för Power BIPubliceringsdatum2025-08-07Dina personliga egenskaper
Starkt samarbetsinriktad med god kommunikationsförmåga
Nyfiken, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Van att arbeta proaktivt och driva egna arbetsuppgifter i mål
Detta uppdrag passar dig som vill vara med och forma framtidens BI-plattform i en datatät miljö där analyser gör verklig skillnad. Du har ett öga för detaljer, men förstår också helheten - från datakälla till beslutsstöd.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 35 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9449495