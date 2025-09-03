Senior Beredare
2Complete AB / Elektrikerjobb / Huddinge Visa alla elektrikerjobb i Huddinge
2025-09-03
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad senior beredare med ledaregenskaper och som trivs med att arbeta självständigt. Här får du möjlighet att ta en nyckelroll i implementeringen av ett nytt avtal inom eldistribution, där hög säkerhet och kvalitet står i fokus.
Vad erbjuder vi?
En möjlighet att vara med från start och påverka hur arbetet utformas
Utmanande och varierade projekt i en samhällsviktig framtidsbransch
Familjär stämning och en öppen arbetskultur
Möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Goda arbetsvillkor och förmåner.
Vår kund arbetar i en framtidsbransch och bedriver en samhällsviktig verksamhet där de hjälper kunder med service och underhåll av deras energiinfrastruktur. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Relevant 3-årig gymnasieutbildning med elteknisk inriktning eller annan likvärdig utbildning
Minst 2 års erfarenhet av arbete med eldistribution/distributionsberedning
Tidigare erfarenhet av EBR och utbildning inom beredning
Kunskap om anslutningsärenden, kabeldragning, gräv- och schaktarbeten
God vana att arbeta med gräventreprenörer och externa entreprenörer
God datorvana
Flytande svenska i både tal och skrift
B-körkort.
Vi söker dig som är strukturerad och trivs med att arbeta självständigt. Du är en person som ser helheten i ett projekt utan att tappa detaljerna. Som person har du förmågan att kommunicera rakt och tydligt samt har en väl utvecklad social förmåga då kontaktytorna är många. Du behöver vara noggrann, inte minst när det gäller att hålla tidsramar. Då detta är en nyinrättad tjänst är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av dessa arbetsuppgifter och är självgående.
Vad innebär rollen?
Som senior beredare kommer du att arbeta med beredning av anslutningsärenden från planering till genomförande, samt projekt inom lokalnät mot kunder med elnät. Du blir en central del av organisationen redan från start och får vara med och forma arbetssätt och rutiner för det nya avtalet. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa aktörer.Exempel på dina arbetsuppgifter: Utföra beredning/projektering, kabelberäkningar, fältmätningar och markundersökningar
Sammanställa materiallistor, arbetskartor och tekniska beskrivningar
Göra kostnadskalkyler och ta fram underlag för dessa
Beräkna materialåtgång och arbetstimmar, samt sammanställa byggunderlag med dokumentation
Uppdatera dokumentation under projektets gång
Ge stöd till fälttekniker och montagepersonal
Delta i samordningen med gräventreprenörer kring schakt, kabelförläggning och återställningsarbeten.
Arbetet innebär mycket kontakter med beställare, leverantörer, myndigheter, markägare och självklart med företagets projektledare och montörer. Arbetstider är måndag till fredag 07-16 och kontoret är beläget i Huddinge, söder om Stockholm. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oneco Networks AB Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9490699