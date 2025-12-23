Senior Backendutvecklare (.NET)

Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-23


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm

Om uppdraget
Vi söker nu en senior backendutvecklare till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag hos Region Stockholm, Trafikförvaltningen. Du kommer att arbeta i produktområdet RITTS, som utvecklar IT-lösningar för trygghet, säkerhet och trafiktjänster inom kollektivtrafiken.
Uppdraget är en del av ett nytt projekt där en modern lösning för hantering av video ombord på fordon (buss, tåg, båt) ska utvecklas. Systemet stödjer operatörer och trygghetscentraler i akuta situationer - din kod kan bokstavligen göra skillnad mellan liv och död.
Teknik & arbetssätt
Backendutveckling i .NET Core

Körs i containermiljö (Linux, on-prem)

Distribuerade och högpresterande system

Agilt arbetssätt enligt DevOps-principer

Viss användning av andra språk där extrem prestanda krävs

Fokus på hög kodkvalitet, stabilitet och säkerhet

Team & miljö
Du blir en del av ett erfaret och tekniskt starkt team om ca 15 personer, bestående av:
Backend- och systemutvecklare

Systemspecialister

Lösningsarkitekter

Tech leads

Arbetsspråket är svenska (krav), med inslag av engelska.
Din profil
Vi söker dig som är metodstark, senior och trygg i backendrollen, och som trivs i komplexa miljöer med många intressenter.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet som backendutvecklare

Djup kompetens inom .NET / .NET Core

Erfarenhet av distribuerade system med höga krav på prestanda och tillgänglighet

Vana att arbeta i större utvecklingsteam och samhällskritiska system

God förståelse för arkitektur, integrationer och stabil drift

Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Meriterande:
DevOps-erfarenhet

Containerplattformar

Erfarenhet från on-prem-miljöer

Arbete med video, streaming eller realtidsdata

Praktisk information
Uppdraget utförs 100 % på plats på kundens kontor på Kungsholmen

Kund tillhandahåller dator och arbetsplats

Mobiltelefon krävs

Sekretessavtal och onboarding sker via Magnits portal

Plats: Kungsholmen, Stockholm (100 % på plats)
Start: 26 januari 2026
Längd: till 31 december 2026 (option 1+1 år)
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Nivå: Senior / Systemutvecklare nivå 4

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9661904

Prenumerera på jobb från Famma Konsultning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Famma Konsultning AB: