Senior Backendutvecklare (.NET)
Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm
Om uppdraget
Vi söker nu en senior backendutvecklare till ett långsiktigt och samhällskritiskt uppdrag hos Region Stockholm, Trafikförvaltningen. Du kommer att arbeta i produktområdet RITTS, som utvecklar IT-lösningar för trygghet, säkerhet och trafiktjänster inom kollektivtrafiken.
Uppdraget är en del av ett nytt projekt där en modern lösning för hantering av video ombord på fordon (buss, tåg, båt) ska utvecklas. Systemet stödjer operatörer och trygghetscentraler i akuta situationer - din kod kan bokstavligen göra skillnad mellan liv och död.
Teknik & arbetssätt
Backendutveckling i .NET Core
Körs i containermiljö (Linux, on-prem)
Distribuerade och högpresterande system
Agilt arbetssätt enligt DevOps-principer
Viss användning av andra språk där extrem prestanda krävs
Fokus på hög kodkvalitet, stabilitet och säkerhet
Team & miljö
Du blir en del av ett erfaret och tekniskt starkt team om ca 15 personer, bestående av:
Backend- och systemutvecklare
Systemspecialister
Lösningsarkitekter
Tech leads
Arbetsspråket är svenska (krav), med inslag av engelska.
Din profil
Vi söker dig som är metodstark, senior och trygg i backendrollen, och som trivs i komplexa miljöer med många intressenter.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet som backendutvecklare
Djup kompetens inom .NET / .NET Core
Erfarenhet av distribuerade system med höga krav på prestanda och tillgänglighet
Vana att arbeta i större utvecklingsteam och samhällskritiska system
God förståelse för arkitektur, integrationer och stabil drift
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
DevOps-erfarenhet
Containerplattformar
Erfarenhet från on-prem-miljöer
Arbete med video, streaming eller realtidsdata
Praktisk information
Uppdraget utförs 100 % på plats på kundens kontor på Kungsholmen
Kund tillhandahåller dator och arbetsplats
Mobiltelefon krävs
Sekretessavtal och onboarding sker via Magnits portal
Plats: Kungsholmen, Stockholm (100 % på plats)
Start: 26 januari 2026
Längd: till 31 december 2026 (option 1+1 år)
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Nivå: Senior / Systemutvecklare nivå 4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661904