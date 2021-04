Senior Analytics Implementation Specialist at Ving - TNG Group AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

TNG Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-14Som Senior Analytics Implementation Specialist hos Ving i Stockholm kommer du leda vår tracking i GTM och Google Analytics 4!Här kommer du in i ett spännande skede där stort fokus ligger på digitala satsningar och ny teknik. Vi har länge förstått fördelen av att jobba datadrivet och du välkomnas in i ett högt uppskattad Digital Experience-team. Som Senior Analytics Implementation Specialist kommer du fortsätta driva vår starka digitala närvaro och bidra till Vings digitaliseringsresa. Du kommer arbeta nordiskt och vara anställd hos Nordic Leisure Travel Group (NLTG) där Ving, Spies och Tjäreborg ingår.VI ERBJUDER DIG* En spännande och agil miljö där känslan av att nästa semesterresa alltid är nära! Som anställd har du unika reseförmåner då vi tycker det är viktigt att du ska få se den produkt du jobbar med.* En verksamhet där ledningen har stort förtroende samt engagemang i den digitala affären och driver den framåt.* Stort eget ansvar och möjligheten att påverka både din roll och organisationens utveckling inom implementation framåt.* Ett nära samarbete med webbanalytiker, produktägare, utvecklare, UX och BI-teamet.DET HÄR GÖR DU HOS OSSI rollen som Senior Analytics Implementation Specialist har du det övergripande ansvaret att driva och optimera vår framtida tracking för att bidra till en datadriven organisation som verkar över hela Norden. Du kommer bland annat:* Planera, konfigurera och implementera nästa generations spårning för att se till att Ving/NLTG har en robust och pålitlig analysplattform.* Ansvara för riktlinjer för och implementationen av tagghantering samt datalager i Google Tag Manager och Google Analytics på alla Vings/NLTG webbplatser och appar.* Utveckla, kommunicera och förbättra visualiserade KPI-rapporter och analyser inklusive sammanslagning av data från olika analyssystem.* Arbeta kontinuerligt för att göra data tillgänglig och begriplig i organisationen, via olika kanaler.DITT TEAM OCH ARBETSPLATSTjänsten tillhör området Digital Experience vars fokus ligger på affärsutveckling och användarupplevelsen i våra digitala kanaler. Placering är på Vings nyrenoverade huvudkontor centralt på Kungsholmen i Stockholm.MER OM DIGVi söker dig som har gedigen erfarenhet inom implementation och webbanalys. Du trivs i en mer teknisk roll, där du har erfarenhet och bred kunskap av att arbeta med Google Analytics, Google Tag Manager och brinner särskilt för att jobba med implementation. Vi ser gärna att du har jobbat med något visualiseringsverktyg som Data Studio, Power BI, Tableau eller motsvarande. Har du intresse eller kunskap av BigQuery, SQL eller Machine Learning ser vi det som ett stort plus.Som person är du analytisk, självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är prestigelös och trivs att dela med dig av din kunskap, samt trivs att arbeta självständigt så väl som i team. Du motiveras av nya insikter och vill hela tiden fördjupa dig inom implementation och webbanalys, där du förespråkar en datadriven och agil miljö!SÅ HÄR FÅR VI KONTAKTI den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-14Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Tng Group AB5692278