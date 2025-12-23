Semestervikarier till stöd och omsorg
Övertorneå kommun / Undersköterskejobb / Övertorneå Visa alla undersköterskejobb i Övertorneå
2025-12-23
, Överkalix
, Kalix
, Haparanda
, Pajala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övertorneå kommun i Övertorneå
, Pajala
eller i hela Sverige
Stöd- och omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgen/LSS
Vi söker sommarvikarier!
Vad sägs om att få träna på egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga? Äldreomsorgen och omsorgen i Övertorneå är en arbetsplats full av möjligheter, familjär stämning och där vi ställer upp för varandra. Ett sommarjobb hos oss ger dig erfarenheter för livet samtidigt som du får hjälpa människor att leva sitt bästa liv.
Variation och schyssta villkor
Här trivs du som gillar omväxling, variation och frihet under ansvar. Du får schyssta villkor och goda karriärmöjligheter. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en introduktionsutbildning som förbereder dig väl.
Upplev Övertorneå
Övertorneå erbjuder en storslagen miljö för dig som är intresserad av natur och friluftsliv.
Karriärmöjligheter
Tycker du det är långt till sommaren? Då får du gärna börja jobba extra redan nu. Om det visar sig att det här är din grej så finns goda möjligheter att fortsätta jobba hos oss efter sommaren.
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi ser att du
• är kreativ och flexibel
• är empatisk
• är bra på att bygga goda relationer
• tar initiativ och är engagerad
• trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt.
Du får gärna ha någon form av utbildning och/eller erfarenhet i yrket men det är inget krav. Du får också gärna ha lätt för att lära dig nya IT-system. Kan du finska eller meänkieli är det ett extra plus.
Krav:
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du behöver goda kunskaper i svenska språket.
• För arbete inom hemtjänsten behöver du ha B-körkort.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vilken verksamhet passar dig?
Hos oss kan du jobba på äldreboenden eller inom hemtjänsten men även på LSS-boenden eller inom personlig assistans. Rollerna skiljer sig åt så ange gärna var du önskar vikariera i första hand.
• Äldreboende: På våra boenden bor personer som behöver stöd och vård, dygnet runt. Det kan handla om fysiska funktionsnedsättningar på grund av ålder eller sjukdom. Du ingår i ett team med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och får arbetsuppgifter utifrån din kompetensnivå. Det är ofta en fin gemenskap på boendena och aktiviteter i vardagen.
• Hemtjänst: Din roll är att stötta vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet sker i vårdtagarens egna hem. Det är en coachande roll och jobbet är fritt och omväxlande med stort ansvar. Du rör dig runt i Övertorneå i bil.
• LSS-boende: På våra boenden bor personer som behöver stöd och vård, dygnet runt. Det kan handla om fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer. Du ingår i ett team med handledare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och får arbetsuppgifter utifrån din kompetensnivå. Det är ofta en fin gemenskap på boendena och aktiviteter i vardagen.
• Personlig assistans: Din roll är att stötta vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet sker i vårdtagarens egna hem. Det är en coachande roll och jobbet är fritt och omväxlande med stort ansvar.
En sommar i äldreomsorgen och/eller omsorgen ger värdefulla erfarenheter oavsett vilka framtidsplaner du har. Om det är så att du pluggar en vårdutbildning så har du här chans att träna på bemötande, nära vård och tillgodogör dig erfarenhet av att jobba med äldre alternativt personer med funktionsvariationer. Inom många delar av vården kommer äldre vara den största patientgruppen framöver.
Dina arbetstider
Det kommer finnas möjlighet att arbeta under hela eller delar av sommaren. Hos oss arbetar du varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg, beroende på verksamhet. Variationen gör att du även hinner njuta av sommaren vid sidan av jobbet.
Anställningsvillkor:
Det är under månaderna juni-augusti 2026. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse. Vi erbjuder heltid men möjlighet till deltid finns och ska gärna anges i ansökan. Vi har tobaksfri arbetstid.
Upplysningar:
För mer information om tjänsterna eller rekryteringsprocessen kontakta våra bemanningsplanerare på bemanning@overtornea.se
Eliza Ylinenpää 076-761 72 39, Sandra Lejon 076-764 63 81
Facklig kontaktperson:
Kommunal Norrbotten, 010-442 99 16
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026.
Ange gärna löneanspråk.
Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse inom ett par arbetsdagar ber vi dig att kontakta oss via bemanning@overtornea.se
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Bemanningsplanerare
Eliza Ylinenpää bemanning@overtornea.se 076-761 72 39 Jobbnummer
9661945