Semestervikarier till Daglig verksamhet, stadsområde Hisingen - Göteborgs kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg

Göteborg befinner sig mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.I Göteborgs stad finns idag 54 äldreboende i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Cirka 8400 personer är beviljad hemtjänst och omkring 15 000 personer får kommunal hälso- och sjukvård varje år. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg kommer bestå av över 8000 medarbetare som gemensamt driver den verksamheten varje dag. Vi kommer ha ett stort fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning för att skapa bästa förutsättningar för kärnverksamheten. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation.2021-04-14Dagverksamheten i Göteborgs stad söker sommarvikarier. Det finns dagverksamheter i alla områden i Göteborg och just nu söker vi vikarier till flera av dem, så som stadsområde Hisingen, stadsområde Centrum. Som vikarie i vår verksamhet kommer du att få en omväxlande dag där du på olika sätt aktiverar våra deltagare. Det kan handla om att genomföra utomhusaktiviteter, sitta ner och lösa korsord, baka, hålla gymnastik eller andra aktiviteter utifrån deltagarnas behov och önskemål. En viktig del av arbetet är att lyssna på deltagarna, följa upp dem i hur de mår och hjälpa dem att hitta lösningar för att öka livskvalitén. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra omvårdnadsarbete och i vissa situationer kommer du att arbeta på delegation, eller på uppdrag av, sjuksköterska då är vi en del av hemsjukvården och utför exempelvis medicingivning. Till största del har vi verksamheter för personer med kognitiva hjärnsjukdomar vilket ofta innebär minnesproblematik.Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje individ.Vill du arbeta med oss i sommar?Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från dagverksamhet tidigare eller annan relevant erfarenhet. Det är meriterande om du är konstnärlig och/eller musikalisk. Det är viktigt att du kan vara flexibel och arbeta självständigt då du tillsammans med kollega ansvarar för att deltagarna får en meningsfull tillvaro under dagen.De flesta av våra dagverksamheter riktar sig mot personer med minnesproblematik vilket ställer höga krav på ett gott bemötande och att vara trygg i sig själv.Är du den vi söker?Skicka då in din ansökan redan idag!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: 2021-06-28 Tillträde kan variera efter överenskommelse. , upphör: 2021-08-29 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-16Göteborgs kommun5690639