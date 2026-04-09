Semestervikarier särskilt boende!
Nu söker vi fler vikarier till våra härliga särskilda boenden inför sommaren 2026! Som semestervikarie inom äldreomsorgen i Bergs kommun blir du en viktigt pusselbit i arbetet att stötta och serva våra äldre medborgare. Arbetet som vikarie är en mycket viktig roll för att våra verksamheter ska rulla dygnet runt, årets alla dagar. Tillsammans med dina kollegor får du ett meningsfullt arbete med hög flexibilitet, och det finns möjlighet att kombinera arbete på äldreboende med hemtjänst eller lokalvård.
Vi erbjuder sommarbonus för dig som arbetar minst 75% under minst 8 veckor.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie inom äldreomsorgen i Berg anställs du på respektive enhet. I arbetet som timvikarie ingår omvårdnad och social omsorg utifrån ett salutogent arbetssätt. Det betyder att du hjälper människor som bor på våra särskilda boenden. Med exempelvis: klädsel, bereda måltid, servering, hygien och städ. Arbetsuppgifter som delegerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan också vara aktuellt, exempelvis att ge medicin. Samarbete är en mycket viktig del av ditt arbete, eftersom du tillsammans med många andra kollegor har gemensamt ansvar för de insatser som var och en beviljats.
Vi bedriver verksamhet på följande orter i kommunen;
Äldreboendet Dalsätra i Myrviken
Äldreboendet Tallgläntan i Hackås
Äldreboendet Vallmogården som även har korttidsboende i Svenstavik
Äldreboendet Östgärde i Rätan
Äldreboendet Treklövern i Åsarna
Och nu söker vi fler vikarier till våra verksamheter, hoppas att du söker och blir vår nya kollega!
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Behovet av vikarier finns på flera av våra enheter och vi välkomnar därför dig oavsett om du har tidigare utbildning eller erfarenhet inom vård- och omsorg om du är undersköterska eller har tidigare erfarenhet av arbete som vårdbiträde ser vi det som positivt men inte nödvändigt! Det viktigaste för oss är dig som person, framför allt att du är effektiv och professionell i ditt arbetssätt, samt att du är duktig på att kommunicera och har lätt för att samarbeta. För att vara aktuell som vikarie inom vård och omsorg behöver du ha fyllt 18 år samt kunna uttrycka dig och förstå svenska väl i tal och skrift. Möjlighet att under viss del av din tid arbeta kväll och helg är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har utbildning och/eller tidigare erfarenhet inom vård- och omsorg av äldre.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.
Vi arbetar med ett elektroniskt vikarieanskaffningssystem, Time Pool, vilket innebär att du måste ha tillgång till internet för att vi ska kunna erbjuda dig arbete. Du ansvarar själv för att lägga in de tider som du kan arbeta samt att besvara förfrågningar snarast möjligt. Att vara vikarie kan innebära att behovet av arbete snabbt kan förändras.
Vi går igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart som möjligt. Om vi bedömer att din ansökan är intressant kommer du att kontaktas av oss för att boka tid för intervju. Intervjun kan komma att genomföras på distans via Microsoft Teams. I annat fall sker återkoppling via mejl. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till våra administratörer, deras kontaktuppgifter finns nedan via vår växel.
Ett varierande och flexibelt arbete med antingen timanställning och månadsanställning där du får vara med och göra skillnad för andra - varje dag!
Du som är månadsanställd och arbetat minst 75% under minst 8 veckor under semesterperioden erhåller dessutom en sommarbonus på 10.000 kr (före skatt) förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda. Arbetet finns både dag- och nattid, och du kan arbeta antingen dag- och kvällspass eller nattpass.
Varmt välkommen med din intresseanmälan till oss inom äldreomsorgen på Bergs kommun!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
845 31 SVENSTAVIK
