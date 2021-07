Semestervikarie omsorgsassistent/personlig assistent, funktionsh - Nybro kommun, OF - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nybro

Nybro kommun, OF / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nybro2021-07-07Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för frågor som rör traditionell individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättningmed stöd av SoL och LSS och kommunens mottagning av nyanlända.2021-07-07Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vi behöver dig för att klara omsorgen under sommaren 2021. Som omsorgsassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Vi har behov av semestervikarier inom gruppbostad, socialpsykiatri, barnverksamhet, trapphusboende, personlig assistans, mobila team och mobila natt. Ange i din ansökan om du har särskilt intresse för någon av verksamheterna. Arbetet är omväxlande och stimulerande. Du kommer att träffa människor med olika bakgrund. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg, vaken natt och dygn med sovande jour, arbetstiden varierar på de olika arbetsplatserna.Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha ett socialt och flexibelt förhållningssätt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, där vi strävar efter att arbeta på ett lugnt och tryggt sätt. Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar vi förtroendefulla relationer.Vård- och omsorgsutbildning eller annan relevant utbildning är meriterande. Inom vissa verksamheter är körkort B ett krav. Du behöver goda kunskaper inom det svenska språket för att kunna kommunicera och dokumentera.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan! Rekryteringen sker löpande allteftersom ansökningar inkommer.ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Semesterperioden är vanligtvis v. 25-33, vi ser gärna att du arbetar större delen av sommaren.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31Nybro kommun, OF5852757