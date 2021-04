Semestervikariat Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende, gru - Göteborgs kommun - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-12I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-12Är du intresserad av ett spännande och flexibelt jobb i sommar, där ingen dag är den andra lik? Område Hälso- och sjukvård för hela Göteborg Stad söker nu sjuksköterskor som semestervikarier till våra enheter. Vi har fyra stadsområden i Göteborgs Stad: Hisingen, Sydväst, Centrum och Nordost, du väljer vilket område du är intresserad av i din ansökan. Det finns stora möjligheter till förlängning, tillsvidareanställning eller timvikariat efter sommaren. Här får du möjlighet att bygga erfarenhet för ditt framtida yrkesliv i en miljö där du får ta eget ansvar och verka för hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.Som sjuksköterska på våra vård- och omsorgsboenden kommer du att ha ett övergripande ansvar för vården av de patienter du ansvarar för. I detta ingår att kunna göra egna bedömningar, provtagning, såromläggningar, medicinhantering, injektioner, diabetesvård och andra förekommande arbetsuppgifter. I arbetet ingår också samverka med omvårdnadspersonal, läkare och arbetsterapeut eller sjukgymnast, samt cheferna för äldreboendena. Tillsammans skapar ni en god och jämlik vår för våra patienter och ser till att patienten får en optimal livssituation.Vårt erbjudande till dig som är legitimerad sjuksköterska är:Individuell grundlön med utgångspunkt från erfarenhet och kompetens.Lönetillägg på 12 000 kr per månad. Gäller för dig som arbetar heltid och under veckorna 2633.Du får en introduktion och löpande rådgivning samt utbyte av kompetens med kollegor inom ditt område med andra yrkesprofessioner. Arbetstiden är främst förlagd dagtid men visst arbete sker enligt schema under kväll och helg.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av palliativ vård, onkologi, hospice eller liknande arbete är meriterande men inget krav för tjänsten. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är det krav att du har B-körkort.Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. För oss innebär det att du har respekt för både patienter, anhöriga och kollegor samt att du visar engagemang i arbetet. Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter.Låter det som ett arbete för dig? Urval och intervju sker fortlöpande, välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.Vad kan vi erbjuda dig?Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenVill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Sommarjobb / Säsongsanställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Göteborgs kommun5685718