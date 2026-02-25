Sem vik Vårdnära Service i Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden såsom fastighetsdrift, kost och måltid, logistik, lokalvård, tvätteri och vårdnära service. Vår ambition är skapa en förbättring- och utvecklingskultur där vi tillsammans är bäst på att varje dag bli lite bättre. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Dina arbetsuppgifter
Som servicemedarbetare inom Vårdnära Service arbetar du på en vårdavdelning tillsammans med vårdpersonal och ansvarar för serviceuppgifter omkring patienten. Arbetsuppgifterna består av regelmässig städning, slut- och infektionsstädning, kost- och måltidshantering samt textil- och materielförsörjning i viss mån.
Arbetstiderna är varierande, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande. Resor förekommer ej i tjänsten.
Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du:
vara minst 18 år
ha gymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
ha god datavana
ha lätt att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har något av följande:
utbildning eller erfarenhet från andra serviceyrken, t.ex. hotell och restaurang, turism, vård och omsorg eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Lokalvårdsutbildning, YKB, SRY- eller PRYL
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det viktigaste för oss är att du har ett starkt intresse och engagemang för service och vill göra skillnad i vardagen. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och förstår att ditt arbete är en viktig del av helheten. Eftersom du möter patienter, anhöriga och vårdpersonal i din vardag behöver du vara social, lyhörd och kommunikativ. Du har lätt för att skapa förtroendefulla samtal och bemöta människor på ett respektfullt och professionellt sätt. I rollen ingår varierande arbetsuppgifter, vilket gör att du behöver trivas med att växla mellan olika moment under dagen. Du är flexibel, har god förmåga att prioritera, kan snabbt anpassa dig när situationer förändras och arbetar noggrant med kvalitet och omtanke i fokus. Du värdesätter goda relationer och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Känner du att beskrivningen passar in på dig?
Om du blivit nyfiken och känner igen dig i det vi söker, hoppas vi att du tar chansen och söker till oss. Vi planerar att göra urval och intervjuer löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
