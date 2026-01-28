Sektionsledare Elmontage
2026-01-28
Det går bra för oss på Jaco och efterfrågan på våra montagetjänster ökar - vi förstärker därför vår organisation med en ny roll som sektionsledare för elmontage! Vi söker dig som har mångårig erfarenhet och goda kunskaper inom elinstallationsbranschen och som vill fortsätta utvecklas inom ledarskap. Välkommen till ett tryggt och stabilt tillväxtföretag!
Vi på Jaco utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Stort fokus läggs på utveckling och paketering av tekniska utrustningar och system för användning inom förnybar energi. Hos oss får du bidra till utvecklingen av ett klimatsmart samhälle och framtidens elanvändning genom de produkter vi tillhandahåller våra kunder.
Läs mer om oss här: https://jaco.se/om-jaco/Om tjänsten
Du kommer att leda sektionen för elmontage där ni tillsammans arbetar för att säkerställa driftsäkerhet, planering och optimering av sektionens produktion. Sektionen ansvarar för att montera bland annat elkraftskomponenter, ställverk, transformatorer och växelriktare i våra teknikhus och modulbyggnader. Du kommer att leda en grupp med både egen och inhyrd personal och du har en nyckelroll i att motivera och utveckla medarbetare inom sektionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Leda, fördela och effektivisera arbetet inom sektionen elmontage.
Ansvara och vara uppdaterad kring veckoplanering av sektionens produktionsflöde.
Arbeta för att installation utförs enligt tidplan och dokumentation enligt gällande krav.
Samarbeta med produktionschef och projektledare för att säkerställa att rätt bemanning finns på plats, inklusive inhyrda elmontörer.
Ansvara för att slutkontroll utförs inom sektionens område.
Tillse att sektionens verksamhet har god ordning och reda.
Om dig
Vi söker dig som har goda kunskaper och mångårig erfarenhet inom elinstallationsbranschen. Kanske har du arbetat som ledande montör, projektledare eller en liknande roll där någon form av ledarskap ingått. I grunden har du antingen elutbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande elkompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har någon nivå av elbehörighet. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. God datorvana är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga då vi ställer stort krav på samarbete och din förmåga att vara lyhörd inom organisationen. Du är en prestigelös problemlösare med en positiv inställning och ett intresse för att utveckla både dig själv och ditt team. Vidare behöver du vara flexibel för att hantera ständiga förändringar i flödet och du har lätt att kommunicera.
Vi erbjuder dig
En spännande och utvecklande roll i en framtidsfokuserad organisation.
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet.
Friskvårdsbidrag 4000 kr/år.
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom m.m.
Arbete i en platt organisation med snabba och enkla beslutsvägar.
En arbetsplats i ett naturskönt område ca 100 m från havet, i ett företag som anser att hög trivsel för personalen är grunden för personlig prestation.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Hargshamn, rollen kräver daglig närvaro i produktionen.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Jobbet.se, Matilda Festin, 072-0503217 alternativt Hanna Koponen, 073-5920393.
Vi arbetar med ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Goda kunskaper och mångårig erfarenhet inom elinstallationsbranschen
Erfarenhet som ledande montör, projektledare eller en liknande roll där någon form av ledarskap ingått
Elutbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande elkompetens förvärvade genom arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
God datorvana
Meriterande
Någon nivå av elbehörighet
Om arbetsgivaren - Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
