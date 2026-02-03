Sektionschef Ledningsstödsystem
Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Motiveras du av förändringsarbete? Då kan befattningen som sektionschef hos oss vara något för dig!
Vi söker en sektionschef inom interoperabla ledningsstödsystem och IT-säkerhet.
Om enheten och verksamhet
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping och Stockholm består av cirka 190 medarbetare på sju avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är anskaffning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket gör att vi behöver dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef har du ansvar för ett team som är under tillväxt. Du förväntas att i nära samverkan med teamet, driva sektionens arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leder och följer upp arbetet avseende produktion och ekonomi
• Personal och arbetsmiljöansvar
• Verksamhetsutveckling
• Representera materielområdet i olika arbetsgrupper i Försvarsmakten, mot andra myndigheter och industri
Som sektionschef Ingår du i avdelningens ledningsgrupp och avdelningens arbete i stort.
KRAV
Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet som chef med personalansvar från myndighet eller större organisation
• Akademisk utbildning inom teknik/it/systemvetenskap eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-02-03Dina personliga egenskaper
Som chef och ledare är du tydlig, engagerad, coachande och motiverande. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna är att du är strukturerad, situationsanpassad, prestigelös och att du har en förmåga att se helheten. Du förstår vikten av goda relationer och kommunikation. Arbetet innebär en stor kontaktyta, vilket förutsätter en mycket god samarbetsförmåga samt hög social kompetens.
Stor vikt kommer att läggas på personlig kompetens.
MERITERANDE
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM eller FMV
• Erfarenhet att leda seniora och kvalificerade medarbetare
• Flerårig erfarenhet av utveckling inom systeminteroperabilitet
• Flerårig erfarenhet av IT-förvaltnings- och projektledningsverksamhet
• Erfarenhet från integrerade affärssystem - gärna SAP
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten förekommer.
Civil befattning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef Thomas Fredriksson, nås via växeln 010-825 10 00.
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Lina Nilsson, nås via växeln 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O, OF FMTIS - Heikki V idell
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
