Sektionschef för delprojektledare, FCC Systems Engineering
Saab AB / Chefsjobb
2026-01-15
Visa alla jobb hos Saab AB
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Till Systems Engineering-avdelningen söker vi nu en chef till en av våra sektioner. Sektionen består av cirka 15 delprojektledare som arbetar både i pågående utvecklingsprojekt och i verksamhetsförbättrande initiativ. Rollen passar dig som drivs av att leda och utveckla människor i en tekniskt avancerad verksamhet, och som vill skapa goda förutsättningar för andra att lyckas i sina uppdrag.
Som första linjens chef arbetar du nära dina medarbetare och har en central roll i att stödja dem i vardagen genom dialog, coaching och uppföljning. Du är närvarande i verksamheten och kan tidigt identifiera behov av stöd, prioritering och utveckling - både på individ- och gruppnivå. En stor del av ditt uppdrag handlar om att skapa engagemang, tydlighet och en hållbar arbetsmiljö där medarbetare kan prestera och utvecklas över tid.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med fem andra sektionschefer. Ledningsgruppen är relativt ny och präglas av samarbete, öppen dialog och ett gemensamt ansvarstagande. Vi sätter stort värde på att ställa upp för varandra och ha högt i tak. Tillsammans har vi goda möjligheter att utveckla avdelningens arbetssätt och bidra till att möta framtida behov. Avdelningen befinner sig i en spännande och expansiv fas med stort fokus på kvalitet, leveransförmåga och långsiktig utveckling.
Tjänsten är placerad i Solna, men under en inledande period kan delar av arbetstiden vara förlagd i Järfälla.
Du är en trygg, tydlig och närvarande ledare med ett coachande och inkluderande ledarskap, som skapar tillit och goda samarbeten inom organisationen. Du motiveras av att se människor växa, ta ansvar och lyckas tillsammans, och du ser ledarskap som ett hantverk som kräver lyhördhet, närvaro och ett genuint intresse för andra.
Du har erfarenhet av att leda i tekniskt komplexa miljöer och drivs av att utveckla både människor och verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Du har en god förståelse för produktutveckling och projektverksamhet, samt för etablerad projektledningsmetodik. Du kan omsätta styrning, processer och strukturer till ett praktiskt och värdeskapande stöd för projektledare och team som utvecklar komplexa produkter och system.
Ditt fokus ligger på ledarskap, kvalitet, leveransförmåga och kompetensutveckling - snarare än på detaljstyrning eller projektekonomi. Du bidrar aktivt till en arbetsmiljö där olika perspektiv tas tillvara och där medarbetare ges förutsättningar att utvecklas, känna engagemang och leverera med hög kvalitet.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
* Minst fem års ledarerfarenhet, exempelvis som chef, projektledare eller teamledare
* Ett genuint intresse för att leda, coacha och utveckla medarbetare
* Erfarenhet av produktutveckling och projektledning, gärna i tekniskt komplexa system- eller programmiljöer
* Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i industriell eller tekniskt reglerad verksamhet
* God kommunikativ förmåga och vana att samverka med flera intressenter på olika nivåer
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
* Erfarenhet av personalansvar som linjechef
* Erfarenhet från roller såsom projektledare, projektkontorschef (PMO) eller motsvarande funktion
* Erfarenhet av ledarskapsutveckling, exempelvis att utveckla chefer, projektledare eller teamledare
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
