Sektionschef
2026-02-09
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Det akutpsykiatriska arbetet kommer att organiseras som en sektion.
I sektionen ingår den psykiatriska akutmottagningen, psykiatriambulansen, Tillnyktringsenheten (TNE), den psykiatriska konsultverksamheten och Akutpsykiatri hemma (mobil verksamhet).
Som sektionschef har du helhetsansvar för sektionen vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för läkare som är anställda på de akutpsykiatriska verksamheterna. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Chefsuppdraget är på 25-50%. Övrig arbetstid ägnas åt kliniskt arbete inom sektionen.
Den psykiatriska akutmottagningen har ett stort utbildningsuppdrag för både läkarstudenter och läkare med utbildningstjänster. I tjänsten ingår att koordinera handledningen för dessa.
I tjänsten kan ingå att vara vårdenhetsöverläkare (VÖL) inom sektionen.Dina arbetsuppgifter
Som sektionsledare arbetar du i nära samarbete med vårdenhetschefer. Tillsammans arbetar ni för att kvalitetsutveckla både enheten och verksamheten i stort. Du koordinerar samt leder medarbetare i det operativa arbetet samt arbetar med resursplanering. Tillsammans med vårdenhetschefer och medarbetare arbetar du för att upprätthålla en god arbetsmiljö.
Tillsammans med vårdenhetschefer så kommer du att arbeta för att implementera och upprätthålla befintliga rutiner. Att, tillsammans med vårdenhetschefer, vara delaktig i arbetsplatsträffar, övriga möten samt planerings- och utvecklingsdagar. Ansvara för introduktion samt upplärning av nya medarbetare. Stödja studentansvarig i att samtliga studenter får erforderlig utbildning. Att tillsammans med vårdenhetschefer och övriga kollegor skapa trygghet och främja ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet, respekt och delaktighet utifrån sjukhusets värdegrund.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialistläkare inom psykiatri, gärna med tidigare chefserfarenhet. Erfarenhet av akutpsykiatriskt arbete är meriterande.
Du har stort intresse för ledarskap och förbättringsarbete, förmåga att tänka nytt och kan inspirera medarbetare att finna nya sätt att arbeta och samarbeta. Du är en tydlig ledare som genom delaktighet, dialog och god samarbetsförmåga bidrar till att leda verksamheten framåt och du har mod att vara arbetsgivarföreträdare. Du förväntas sätta upp tydliga mål och följa upp dem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Psykiatrisk akutmottagning Östra
Verksamhetschef, Karina Stein 0735-960324
