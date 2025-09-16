SCM Koordinator till Samsung
2025-09-16
Vi hjälper nu Samsung Nordics att hitta en driven, strukturerad och analytisk SCM-koordinator till en spännande heltidsroll på deras Stockholmskontor!
Som SCM-koordinator ansvarar du för produkttillförseln från Samsungs fabriker till den nordiska marknaden. Du arbetar med efterfrågeprognoser, inköp och koordinering av olika frågor och informationsflöden mellan den lokala (nordiska) organisationen, huvudkontoret i Korea och fabrikerna, för att på bästa sätt stödja försäljningen med högsta möjliga operationella effektivitet.
Som SCM-koordinator kommer du att:
• Äga, driva och hantera prognoser med hänsyn till marknad, leveranssituation och kanal-PSI baserat på försäljningsorder och försäljningsprognos
• Ansvara för efterfråge- och leveransplanering
• Hålla dig uppdaterad kring lanseringsplaner för nya modeller och val av kanalspecifika modeller
• Uppdatera prognoser i systemet samt underhålla data för både kort- och långsiktig planering
• Hantera lager och inköp baserat på produkternas livscykel
• Ansvara för inköp (rätt kvantitet, rätt tidpunkt etc.)
• Analysera och rapportera kundernas sell-out, kanalernas lagerstatus och försäljningstrender per vecka
• Ansvara för kommunikation med fabriker och huvudkontor, exempelvis: Rapportera veckovisa försäljningsavvikelser, status för förändringar i efterfrågan eller koordinering av dagliga operativa frågor.
• Följa upp veckovis/månatlig försäljningsutveckling i samarbete med Indoor Sales, Sales och Logistics
• Identifiera förbättringsområden och möjligheter och driva åtgärder
• Koordinera för en optimerad lagersituation och förebygga åldrande produkter
• Regelbundet mäta relevanta KPI:er och prognosavvikelser samt förbättra arbetssätt och verktyg/system för att nå uppsatta målProfil
Vi tror att du har följande bakgrund och erfarenhet:
• 1-2 års arbetslivserfarenhet inom SCM, logistik, inköp eller motsvarande
• Akademisk bakgrund inom business, logistik, SCM eller motsvarande
• Mycket goda kommunikativa färdigheter i engelska, svenska är meriterande
• Goda kunskaper i Excel
I rollen är det viktigt att du är strukturerad och analytisk, men även att du har förmågan att kommunicera och hålla presentationer. Samsung är ett dynamiskt företag i en snabbföränderlig bransch, där det finns många möjligheter att växa och utvecklas! För att trivas hos oss bör du uppskatta tempo, förändring och att ta egna initiativ.Om företaget
Om oss
För detta uppdrag kommer du att anställas som heltidskonsult hos Posti Staffing. Vi tror på närvarande och engagerat ledarskap, vilket innebär att du har regelbunden kontakt med din konsultchef. Vårt engagemang bygger på att utvecklas, prestera och skapa värde - både för oss själva och för våra kunder.
Posti levererar tjänster inom bemanning, entreprenad, rekrytering och konsulttjänster där vi arbetar nära med våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Läs mer om oss på posti.se. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9512251