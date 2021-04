Säsongspersonal: Gräsö Kanotcentral, på ön Rävsten. - Båt&Kajak Boden - Receptionistjobb i Östhammar

Båt&Kajak Boden / Receptionistjobb / Östhammar2021-04-03Gräsö Kanotcentral bedriver till största delen sin verksamhet här på ön Rävsten, strax sydost om Gräsö. Här utgår du med fördel, om du på ett snabbt och smidigt sätt vill upptäcka Gräsö rofyllda skärgård. Med hundratals öar och ytterskärgården alldeles runt knuten.Verksamheten består av uthyrning av kajaker, paddelbrädor, båtar, tält- och fiskeutrustning.Vi anordnar nybörjarkurser i kajakpaddling, och guidade paddlingsturer, samt kör båttransporter.Dessutom säljer vi kajaker, kajaktillbehör, mjukkonserver, kartor & sjökort via butik och Internet.Därför kan vi erbjuda dig en riktigt spännande och variationsrik arbetsplats, i unik skärgårdsmiljö. Där du får goda möjligheter till att skaffa dig breda erfarenheter inom turismverksamhet, och att arbeta konstruktivt och självständigt.För att du ska trivas och passa till tjänsten, bör du gilla att vistas mycket utomhus oavsett väder och vind, vara lite händig, samt uppskatta att tala inför grupp. Men du är även självgående, servicemedveten, initiativrik, ansvarstagande och pålitlig.Båtvana krävs då det kommer bli mycket båtkörande med mindre motorbåt, och paddlingsvana är meriterande.Har du dessutom tidigare erfarenheter som kajakinstruktör, fiskeguide eller är frilufts- och fiskeintresserad i övrigt, kommer du garanterat uppskatta arbetet och den härliga skärgårdsmiljön.Med fördel bor du i närområdet, samt ett stort plus är om du även känner till omgivningen i den närliggande skärgården.Du bör kunna ta dig med bil, moped eller cykel till Äspskärets brygga, södra Gräsö. Båt finns tillgänglig.Enklare övernattning på plats, kan vid behov erbjudas.I arbetet ingår följande arbetsuppgifter.Hantera bokningar, betalningar och övrig kontakt med såväl svenska som utländska gäster och besökare.Informera och instruera i säker paddling, allemansrätt och gott sjömanskap.Köra mindre motorbåt, med rorkult.Viss försäljning av diverse vattensport- och friluftsutrustning m.m.Utföra övrig service och underhåll av lokal och utrustning, såsom gräsklippning, enklare reparationer m.m.Medverka vid marknadsföringsaktiviteter, och aktivt engagera sig i marknadsföring på olika sätt.Paddla kajak/SUP tillsammans med gäster, under olika turer eller prova-på-tillfällen.Hör gärna av dig om du vill veta mer om arbetsuppgifterna m.m.Vi går grundligt igenom alla moment i samband med att anställningen börjar.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-03Sista dag att ansöka är 2021-05-31Båt&Kajak BodenRävsten74296 Gräsö5671247