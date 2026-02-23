Säsongspersonal

Västmanlands Fastighetsskötsel AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2026-02-23


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Västmanlands Fastighetsskötsel AB i Västerås, Kungsör eller i hela Sverige

Platsannons - Maskinförare för gräsklippning och grussopning

Vi söker en noggrann och ansvarstagande maskinförare för säsongsanställning inom grönyteskötsel och gaturenhållning i Västerås.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar arbete med:

Gräsklippning med större åkgräsklippare

Grussopning med traktor utrustad med bogserad sandupptagare

Tillsyn, skötsel och enklare underhåll av maskiner

Självständigt arbete utifrån kartmaterial och arbetsinstruktioner

Arbetet bedrivs inom varierande områden och ställer krav på självständighet, struktur och ansvarstagande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av att köra traktor och/eller större gräsklippare

Har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Kan läsa, tolka och arbeta utifrån kartor

Har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt

Innehar B-körkort (traktorkort är meriterande)

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:

Ansvarsfull och noggrann

Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande

Lösningsorienterad

Punktlig och pålitlig

Anställningsvillkor

Anställningsform: Säsongsanställning

Period:1/4-15/10

Arbetstid: Heltid, vardagar kl. 07-16, viss övertid kan förekomma även nattarbete

Lön: Enl kollektivavtal

Kollektivavtal: Fastighets

Så ansöker du
Ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västmanlands Fastighetsskötsel AB (org.nr 556221-4998)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västmanlands Fastighetsskötsel

Jobbnummer
9756651

Prenumerera på jobb från Västmanlands Fastighetsskötsel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Västmanlands Fastighetsskötsel AB: