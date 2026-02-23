Säsongspersonal
2026-02-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Kungsör
Platsannons - Maskinförare för gräsklippning och grussopning
Vi söker en noggrann och ansvarstagande maskinförare för säsongsanställning inom grönyteskötsel och gaturenhållning i Västerås.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar arbete med:
Gräsklippning med större åkgräsklippare
Grussopning med traktor utrustad med bogserad sandupptagare
Tillsyn, skötsel och enklare underhåll av maskiner
Självständigt arbete utifrån kartmaterial och arbetsinstruktioner
Arbetet bedrivs inom varierande områden och ställer krav på självständighet, struktur och ansvarstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att köra traktor och/eller större gräsklippare
Har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Kan läsa, tolka och arbeta utifrån kartor
Har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
Innehar B-körkort (traktorkort är meriterande)Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Ansvarsfull och noggrann
Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Lösningsorienterad
Punktlig och pålitlig
Anställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning
Period:1/4-15/10
Arbetstid: Heltid, vardagar kl. 07-16, viss övertid kan förekomma även nattarbete
Lön: Enl kollektivavtal
Kollektivavtal: FastighetsSå ansöker du
Ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västmanlands Fastighetsskötsel AB
