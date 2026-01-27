Säsongspersonal

Fågel Blå Resturang & Café AB / Kockjobb / Mörbylånga
2026-01-27


Restaurang Fågel Blå söker kockar till Ottenby - en av Sveriges vackraste och soligaste platser.
Vi ligger på Ölands sydspets med utsikt över Östersjön och Sveriges högsta fyr Långe Jan här ligger också naturum Ottenby, Naturbutiken och Ottenby fågelstation.
Hos oss serveras svensk husmanskost, öländska klassiker, smörgåsar, kaffebröd som lagas och bakas på plats.
Vill du arbeta på en plats där natur, mat och sommar möts - och bli en del av vårt team?
Skicka ditt CV och personliga brev till info@restfagelbla.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@restfagelbla.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fågel Blå Resturang & Café AB (org.nr 556844-6743), http://www.restfagelbla.se
Ottenby 401 (visa karta)
386 64  DEGERHAMN

Jobbnummer
9705946

