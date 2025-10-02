Saneringstekniker
Visby Fönsterputs & Fastighetsrengöring AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Gotland Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Gotland
2025-10-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Visby Fönsterputs & Fastighetsrengöring AB i Gotland
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är ni av "Rätta virke", vill du arbeta som Saneringstekniker med en varierande vardag?
Tack för att jag fick din uppmärksamhet, nu har vi klarat av steg 1.
Hejsan,
Jonas Jakobsson heter jag och driver Specialrengöringar på Gotland. Vi söker nu efter en person till då vi fått in nya kunder och nya avtal. Främst inom rengöring av ventilation och saneringar efter fuktskador.
Vill du jobba i en platt organisation med korta beslutsvägar och utrymme för eget tänkande och egna beslut, då ska du fortsätta läsa denna annons.
Steg 2. Är du av det rätta virket? Det kan vara så om du uppfyller följande:
• Du är allmänt händig
• Klarar av att arbeta effektivt såväl självständigt som i grupp.
• Du trivs med att den ena dagen oftast inte är den andra lik.
• Du gillar problemlösning, kavlar gärna upp ärmarna och är kreativ.
• Har körkort och är inte höjdrädd eller speciellt "kräsmagad".
• Du är en lagspelare och tycker om att bidra till arbetsgruppen.
Steg 3. Vill du arbeta med det som vi utför och tror du att du kan komma att finna det intressant? våra tjänsteområden är:
• Specialrengöringstjänster
• Förebyggande skyddsbehandlingar
• Återställning efter skador
Lugn, det finns ingen som klarar det här från start, eller har alla kunskaper. Vi kommer utbilda dig internt inom företaget och skickar dig på externa kurser. Om du har rätt inställning så kommer du kunna utvecklas resten av ditt arbetsliv hos oss då vi tror på långsiktighet både med våra kunder och våra medarbetare.
För oss spelar det ingen roll vilken ålder, kön eller etniska bakgrund du har, bara du kan kommunicera på svenska eftersom du ibland har kontakt med våra kunder, såväl muntligt som skriftligt. Du bör dessutom ha grundläggande datavana och kunna hantera smartphones.
Steg 4. Du gillar det vi erbjuder.
Detaljerna kan vi gå in på senare, men här är det ordning och reda och vi förväntar detsamma av dig. Vi erbjuder bland annat.
• Ordning och reda på bolaget
• Kollektivavtal
• Utvecklingsmöjligheter och varierande arbetsdagar
• Du hamnar i ett bolag som vill ha din delaktighet.
Steg 5. Maila mig din ansökan nu direkt för vi intervjuar löpande.
Du skickar ett kort, personligt brev om dig till mig samt ett CV med 2 referenser där du berättar vad du gjort tidigare i livet. Vi kommer fästa mer vikt vid dig som person och vad du vill framåt i livet än vad du gjort.
Din ansökan mailar du till mig på epost: jonas.j@specialrengöringar.se
Viktigt att du märker ämnesraden: "Saneringstekniker Visby 2025".
(Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag, vi gillar bäst att sköta det här själva)Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Vi är en del i kedjan Specialrengöringar Sverige & Klotterkonsulten AKS. Vi jobbar hela Gotland.
Det har varit 20 år av kontinuerlig tillväxt. Idag finns vi över i stort sett hela Sverige och växer snabbt. I de olika bolagen arbetar ca 130 medarbetare inom olika positioner.
Om du vill läsa lite mer om oss så hittar du hemsidorna här www.specialrengoringar.se
Nu hoppas vi att just du vill vara en av pusselbitarna för att bygga vidare på verksamheten och bli en riktigt viktig spelare i vår kedja.
Jag ser fram emot att ta emot din ansökan, ha en riktigt bra fortsatt dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: jonas.j@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Saneringstekniker Visby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Fönsterputs & Fastighetsrengöring AB
(org.nr 556736-9730)
Hyvelgatan 12 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Specialrengöringar Gotland Jobbnummer
9536369