Sandwich Artist på Subway
SBA Real AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2025-09-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi har 1 ledig tjänst att tillsätta.
Tjänsten är på cirka 60% och innefattar varierande arbetstider olika veckor som innebär öppning av restaurangen, lunch och stängning.
Då tjänsten innebär lunchpass passar den inte för dig som går i skolan. Publiceringsdatum2025-09-06Om företaget
Subway® är världens största snabbmatskedja med restauranger i över 100 länder. I Sverige finns cirka 160 restauranger, och målet är att fortsätta expandera de kommande åren.
Vi söker nu dig som vill arbeta deltid. Tidigare erfarenhet är inget krav, vi står för utbildningen. Arbetsuppgifter
Som Sandwich ArtistTM kommer du att ha en central roll i att skapa en positiv upplevelse för våra gäster. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Förberedelse och hantering av råvaror, inklusive bakning av bröd och kakor.
Säkerställa att livsmedelsförvaring och tillredning uppfyller hälsa- och säkerhetsstandarder.
Följa Subway®s regler och policys.
Kassahantering och registrering av leveranser.
Genomföra rengöring och städning enligt dags-, vecko- och månadsschema.
Följa säkerhetsrutiner och arbeta som en del av ett team.
Leverera service av hög standard vid försäljning och i mötet med gästerna.
Vem är du?
Vi söker dig som Sandwich ArtistTM som
• Är noggrann, serviceinriktad och trevlig mot kunder, och trivs i en snabb och hektisk miljö där du kan behålla lugnet och noggrannheten även under stress.
• Är flexibel och kan arbeta olika skift, inklusive kvällar och helger.
• Är flytande i svenska (krav) och har kunskaper i engelska (meriterande).
Vad erbjuder vi?
Hos Subway® får du:
• Möjlighet att bli en del av Subway® och få fullständig utbildning som Sandwich ArtistTM i en global restaurangkedja med ett starkt varumärke.
• En varm och respektfull arbetsmiljö.
• Ett positivt och stödjande team där samarbete och utveckling står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ekonomi@sbarealab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SBA Real AB
(org.nr 559294-4606)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Subway knalleland Kontakt
Mina Heydari ekonomi@sbarealab.se Jobbnummer
