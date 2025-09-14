Sandra Städ söker extra hjälp

Jakstiene, Sandra / Städarjobb / Uddevalla
2025-09-14


Visa alla städarjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jakstiene, Sandra i Uddevalla

Vi söker en noggrann och pålitlig kvinnlig medarbetare som vill arbeta extra med städning.
Tjänsten är på ca 10 timmar i veckan, med möjlighet till fler timmar vid behov.

Publiceringsdatum
2025-09-14

Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning
Städning hos företagskunder
Hemstädning hos privatpersoner

Vi söker dig som:
Har körkort och kan ta dig till jobben själv
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har erfarenhet av städning (meriterande men ej krav)
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och varierande uppdrag

Plats: Uddevalla med omnejd
Start: Snarast
Ansökan: Skicka ett kort mejl om dig själv och din erfarenhet till sandrajakstiene@live.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: sandrajakstiene@live.se

Arbetsgivare
Jakstiene, Sandra

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jakstiene Sandra

Jobbnummer
9507485

Prenumerera på jobb från Jakstiene, Sandra

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jakstiene, Sandra: