Sandra Städ söker extra hjälp
Jakstiene, Sandra / Städarjobb / Uddevalla Visa alla städarjobb i Uddevalla
2025-09-14
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jakstiene, Sandra i Uddevalla
Vi söker en noggrann och pålitlig kvinnlig medarbetare som vill arbeta extra med städning.
Tjänsten är på ca 10 timmar i veckan, med möjlighet till fler timmar vid behov.Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning
Städning hos företagskunder
Hemstädning hos privatpersoner
Vi söker dig som:
Har körkort och kan ta dig till jobben själv
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har erfarenhet av städning (meriterande men ej krav)
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och varierande uppdrag
Plats: Uddevalla med omnejd
Start: Snarast
Ansökan: Skicka ett kort mejl om dig själv och din erfarenhet till sandrajakstiene@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: sandrajakstiene@live.se Arbetsgivare Jakstiene, Sandra Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jakstiene Sandra Jobbnummer
9507485