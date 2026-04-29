Samordnare Reseservice
2026-04-29
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi söker nu en Samordnare till Reseservice, en delfunktion inom Serviceenheten där vi främst arbetar med invånarservice. Som invånare i Region Jämtland Härjedalen kan du få bidrag för resor till och från vården. Vissa invånare kan även få hjälp med resekoordinering. Resorna sker oftast inom regionen, men i många fall även utanför regionen och ibland utanför landet. Sjukresehandläggning innebär bedömning av en persons förmåga i relation till olika färdsätt.
Målet är en sjukreseadministration med hög kvalitet samt säkerställa att invånare får samma information och villkor för resor i samband med vård och i övriga frågor kopplade till sjukresor, t ex övernattning i samband med vård. Reseservice är en central funktion med prioriterade uppdrag där vi har möjlighet att forma våra egna rutiner och arbetssätt i syfte att säkerställa god service till både invånare och medarbetare. Genom korrekt myndighetsutövning och tillämpning av regelverk ger vi information och service kring sjukresor. Reseservice har bekväma arbetstider och sitter i Östersund. Möjlighet till visst arbete på distans finns.
Arbetsuppgifter
Som Teamledare ansvarar du för det dagliga operativa arbetet på Reseservice med cirka tio Resekoordinatorer och en Administrativ assistent. Du leder, fördelar och följer upp arbetet samt handleder och stöttar medarbetarna i uppdraget att bedöma och besluta i enlighet med lag och regelverk. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv och bidrar till kvalitet och rättssäker handläggning.
Du ingår i enhetens stab och arbetar tillsammans med Enhetschef och andra Teamledare med mål, uppföljning och verksamhetsutveckling. Du samverkar både inom Serviceenheten och andra förvaltningar samt externa aktörer, och bidrar i utvecklingsfrågor som rör arbetssätt, dokumentation och digitalisering.
Uppdraget är självständigt och utvecklande i en organisation i förändring. Ett uppdrag som kräver mod, tillit och god förmåga att omsätta strategi till praktik och att leda i förändring. Det är med lyhördhet och nyfikenhet du tar vara på medarbetarnas kompetenser, och tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att hitta nya vägar framåt. Ni skapar förutsättningar, strukturer och en kultur för teambaserat arbete, där samverkan mellan olika funktioner och verksamheter blir en naturlig del för att på bästa sätt arbeta personcentrerat med individen i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av service med bakgrund i kontaktcenter, kundservice eller liknande verksamhet i en ledande position. Du har erfarenhet av strategiskt arbete inom offentlig sektor. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, verksamhetsutveckling, bokföring och redovisning. Du arbetar obehindrat på svenska och engelska i tal och text. Du agerar objektivt, lösningsfokuserat och serviceinriktat i svåra situationer.
Det är med mod, nära ledarskap och tydlighet som du skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och delaktighet i den verksamhet du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och leder tryggt. Att samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person, med förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Du är strukturerad och har lätt för att skapa överblick, planera och prioritera. Med ett tydligt driv och helhetsperspektiv tar du ansvar och bidrar till utveckling och förbättring. Du är självgående, noggrann och effektiv. Arbetets intensitet kan periodvis vara hög och du behöver kunna hantera och prioritera ärenden tillsammans med de övriga i teamet på ett smidigt sätt. Du är flexibel, har tålamod och visar förståelse för varje unik person och situation. Du skall kunna arbeta efter gällande lagar, riktlinjer och rutiner samt har förståelse för offentlighets- och sekretessregler.
Då arbetet innebär kontakt med invånare, vårdavdelningar, media och politik kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Urval kommer därför i stor mån ske utifrån detta, utöver de efterfrågade kompetenserna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Provanställning tillämpas.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pers 126/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Serviceenheten Kontakt
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se 0705874307 Jobbnummer
