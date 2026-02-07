Samordnare Inom Andts
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-02-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som med kunskap och engagemang vill samordna arbetat inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar) i Lunds kommun.
Ett viktigt, utvecklande och framåtsyftande arbete för att skapa ett tryggare och mer hälsosamt samhälle.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som ANDTS-samordnare har du en central roll i att samordna, utveckla, genomföra och följa upp det lokala ANDTS-arbetet i enlighet med nationella och lokala strategier. Uppdraget är både operativt och strategiskt och innebär att du omsätter mål och planer i konkreta insatser på lokal nivå. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommunens förvaltningar och verksamheter, civilsamhället, myndigheter och andra externa aktörer.
Du kommer bland annat att:
- ta fram, implementera och följa upp lokala handlingsplaner och mål
- samla in, analysera och presentera statistik och aktuell forskning
- planera och genomföra utbildningar, nätverksträffar och förebyggande insatser
- samverka med externa aktörer som polis och civilsamhälle.
ANDTS-arbetet riktas till hela befolkningen, men har ett särskilt fokus på barn, unga och deras vårdnadshavare. Du arbetar omväxlande med strategisk planering och praktiska insatser för att möjliggöra en trygg och hälsosam miljö.
Vi söker dig
Du som söker har god kunskap om ANDTS-området specifikt och folkhälsoarbete generellt. Du har tidigare erfarenhet av förebyggande arbete, samordning och utvecklingsarbete. Har du även erfarenhet av projektledning kan det underlätta ditt arbete.
Vi letar efter dig som tar ansvar och känner sig trygg i att arbeta självgående. Du tar tag i saker, driver arbetet framåt och hittar smarta sätt att lösa olika uppgifter. Med din helhetssyn ser du sammanhang och förstår hur allt hänger ihop.
Du trivs i samverkan med andra och du bygger goda relationer som bidrar till dialog och resultat. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och ser förändringar som möjligheter. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och uttrycker dig tydligt på svenska, både i tal och skrift. Du gör det lätt för andra att förstå syfte och mål med arbetet och du är trygg med att hålla presentationer.
Du har relevant akademisk utbildning, exempelvis inom folkhälsa, samhällsvetenskap eller socialt arbete.
Vi erbjuder dig
När du blir en del av oss får du inte bara ett jobb, du kliver in i ett sammanhang där vi hjälper och lyfter varandra. Här möts du av engagerade och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Vi tror på att lära av varandra och på kraften i ett öppet och stöttande samarbete. Hos oss väntar meningsfulla och varierade uppgifter där du får möjlighet att bidra, utvecklas och göra skillnad - varje dag!
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Om arbetsplatsen
Enheten för social hållbarhet leder, stödjer och utvecklar kommunens strategiska arbete med social hållbarhet utifrån kommunens program för social hållbarhet. Syftet är att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - ett Lund för alla. Dina närmsta kollegor arbetar med samordning av kommunens arbete inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, brottsförebyggande arbete samt projekt inom funktionsrätt och skolnärvaro. Vi arbetar även med kommunövergripande samordning samt styrning och ledning inom social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Enheten ingår i avdelningen för hållbar tillväxt vid kommunkontoret.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Lisa Gunnefur, enhetschef lisa.gunnefur@lund.se 0734485999 Jobbnummer
9729387