Samordnare idrotts- och fritidsanläggningar
2026-03-23
Enheten för kommunservice
Vill du vara med och bygga ny verksamhet inom föreningsliv och evenemang och fritid?
Vi söker en samordnare för idrotts- och fritidsanläggningar till vårt nystartade kontor för föreningsliv och evenemang.
I rollen som samordnare kommer du att ansvara för att vara en länk och stöd gentemot kommunen samt föreningar avseende anläggnings och driftsfrågor. I detta ingår hyresavtal, driftbidrag, nyttjanderättsavtal och utvecklingsfrågor. En viktig aspekt av ditt arbete är att du även ansvarar för drift av fritidsanläggningar utöver själva idrottsanläggningar som motionsspår, badplatser, discgolf- och boulebanor, ute gym, mountainbike-, kanot- och vandringsleder med mera.
Du är kontaktperson till vårt kundcenter och lokaluthyrningen i frågor som berör uthyrningstaxor, fördelning av tider vid säsongsbokningar och information i största allmänhet om uthyrning av idrottslokaler. Du ansvarar för vår kommunala lägerverksamhet. I ditt ansvarsområde ingår även tillsammans med fastighetsägare bedöma behov av underhåll för lokaler och maskiner samt beställning av idrottsmateriel och förbrukningsmateriel för anläggningarna.
En viktig aspekt av ditt arbete är att stödja dina övriga kollegor samt andra kommunanställda i alla anläggnings- och evenemangsfrågor.
Din kompetens
Du har utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten. Du har tidigare erfarenhet av ansvar för drift, fastighets samt ekonomifrågor för idrotts och/eller föreningsanläggningar. För den här tjänsten måste du också ha B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av likartade arbetsuppgifter inom kommunal drift. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av projektledning samt uppföljning av föreningsfrågor alternativt inom evenemang, då du kommer att stödja dina kollegor med din kunskap inom de sakområden som vår avdelning hanterar.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående och trygg i att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har förmåga att skapa ordning även när det är mycket att göra.
Arbetet innebär också många kontakter mellan externa samarbetspartners och övriga verksamheter inom vår kommunkoncern vilket innebär att du som person är duktig på att skapa goda relationer samt har förmågan att kommunicera på ett tydligt och serviceinriktat sätt. Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
Du är bekväm med att arbeta med datorer samt IT-system av olika slag då detta används mycket inom tjänsten.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 19-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Anna Erlandsson-Karlsson, administrativ chef anna.erlandsson-karlsson@vastervik.se 010-355 41 99 Jobbnummer
