Samordnare, hemtjänst

Ahava Omsorg AB söker Samordnare för hemtjänsten. Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete i hemtjänst samt kan uppvisa bevis om skyddad yrkestitel för Undersköterska.
Som Samordnare arbetar du främst med administrativa uppgifter och stöttar Enhetschef- och Verksamhetschef i det dagliga arbetet för att uppnå en hög kundnöjdhet samt en god arbetsmiljö för medarbetarna.
Deltid 50%
B-körkort är inget krav.
