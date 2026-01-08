Samordnare, hemtjänst

Ahava Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-08


Ahava Omsorg AB söker Samordnare för hemtjänsten. Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete i hemtjänst samt kan uppvisa bevis om skyddad yrkestitel för Undersköterska.
Som Samordnare arbetar du främst med administrativa uppgifter och stöttar Enhetschef- och Verksamhetschef i det dagliga arbetet för att uppnå en hög kundnöjdhet samt en god arbetsmiljö för medarbetarna.
Deltid 50%
B-körkort är inget krav.

Du ansöker genom att maila oss ditt CV

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: info@ahavaomsorg.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahava Omsorg AB (org.nr 559265-6770)
Stormbyvägen 2 (visa karta)
163 55  SPÅNGA

